ما الذي فعله هذا النجم السينمائي العالمي بالإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أنه شارك في فعاليات جائزة المعلم العالمية، الاثنين، إلّا أن هذا لم يمنع النجم السينمائي الأسترالي، هيو جاكمان، من حجز تذكرته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً، حتى يستمتع بأبرز معالمها.

وفي الربع الخالي بدبي، شارك جاكمان مقطع فيديو عبر حسابة الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث قال "إننا نتدرب بشدة استعداداً للعرض، ولكن كما نقول في أستراليا، من الجيد أن تعمل بجد، ولكن عليك أن تلعب بجد أيضاً".

وبالطبع، لا يمكن لزيارة دبي أن تنته دون الاستمتاع ببعض النشاطات في الصحراء. وبعيداً عن السفاري وسط كثبان المدينة، استمتع جاكمان أيضاً بالتمعن بجمال الصقر الذي وصفه بـ "الرائع".

ويبدو أن النجم السينمائي لم يرغب بمغادة أبوظبي قبل زيارة جامع الشيخ زايد الكبير، إذ علق على صورته أثناء زيارته "شكراً على هذه الزيارة الاستثنائية".

ويُشار إلى أن النجم السينمائي قد قدم عرضاً بمناسبة جائزة المعلم العالمية، التي انتهت بتكريم المعلم الكيني الفائز بيتر تابيشي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".