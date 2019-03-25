هل ستقود شرطة دبي هذه الدراجات الطائرة في المدينة قريباً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع تطور التكنولوجيا المستمر، دائماً ما نرى اختراعات ومركبات جديدة لم نتخيل أن نراها قط إلا في القصص، والأفلام الخيالية. ومن ضمن تلك المركبات، ستجوب الدراجات الطائرة مدينة دبي قريباً.

وبعد عام من عرض الشركة الناشئة "Hoversurf" لنموذج دراجتها الطائرة خلال معرض "Tech expo GITEX"، عادت الشركة مجدداً، ولكن بنموذج جديد ودليل قد يثبت أن المركبة الإلكترونية للإقلاع والهبوط (eVTOL) قد تكون في صدد النجاح.

وقدمت شركة "HOVERSURF" الأمريكية أول وحدة إنتاج ضمن فئة S3 2019، لشرطة دبي، وبدأت بتدريب ضباطها على استخدام المركبة الطائرة، إذ وصف العميد خالد ناصر المرزوقي، المدير العام لقسم الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، مركبة "EVTOl" بـ"وحدة الاستجابة الأولى" للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وقال المرزوقي إنه يسعى إلى تفعيل المركبات في المهمات بحلول عام 2020، مضيفاً لـ CNN: "يُوجد طاقمين يتدربان لقيادة المركبة، ونحن نزيد العدد".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "Hoversurf"، جوزيف سيغورا كون، إن شرطة دبي تملك "حقوقاً حصرية لطلب عدد الوحدات التي تريدها"، مضيفاً: "سيقومون بإعلامنا خلال شهر أو شهرين، إذا كانوا يرغبون في المزيد من المركبات. إذا كانوا يرغبون في 30 أو 40 دراجة، فسنحقق لهم ذلك".

وإذا كنتم من محبي قيادة هذه المركبة الجديدة، فيمكنكم القيام بشرائها بـ 150 ألف دولار، ولكن كون حذر من أن المشترين سيخضعون للاختبار للتأكد من قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، استطاعت المركبة الطائرة أن تستوفي شروط إرشادات إدارة الطيران الفدرالية، مما يعني أن ركابها لا يحتاجون إلى رخصة طيار لقيادة المركبة.

ووصف رئيس تحرير مجلة "أيروسبيس" المركبة بأنها "محدودة نوعاً ما"" في إشارة إلى تكنولوجيا البطاريات، إلا أنه لفت إلى أنها تبدو "ممتعة"، وأضاف أن التطوير في طاقة البطارية وتقديم المواد الجديدة مثل الغرافين يمكن "أن يزيد من مدة الطيران في المستقبل".