فرقة عالمية تنشر أغنيتها الجديدة مؤخراً.. فما علاقتها بدبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن دبي هي من إحدى المدن التي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، ليس ذلك فحسب، إذ يتخذها بعض المشاهير كمحطة لتصوير أفلامهم الهوليوودية وأغانيهم العالمية.

وإذا رأيت فندق "أتلانتس"، الذي يقع بجزيرة النخلة، على قنوات عالمية، فلا تستغرب! خاصة أن فرقة الروك البريطانية، "باستيد"، قد تواجدت في دبي لتصوير فيديو كليب أُغنيتها "Shipwrecked in Atlantis".

وفي مقطع نشرته الفرقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كان قد ظهر فيه مقتطف من فيديو الأغنية، أُرفق بتعليق "استمتعنا كثيراً أثناء تصوير هذا الفيديو في دبي.. قد تكون قادراً على ملاحظة ذلك".

وتنوعت المشاهد التي تم تصويرها في فندق "أتلانتس"، إذ ظهرت فرقة الروك، التي تتألف من 3 أفراد، داخل أنفاق الحديقة المائية، وأمام حوض الأسماك، وعلى الانزلاقات المائية، بالإضافة إلى القيام بجولة أمام الفندق على قارب سريع.

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها مشاهير برحلة عمل إلى دبي، إذ سبق أن صور الممثلين العالميين توم كروز، وبيرس بروسنان، أفلامهم الهوليوودية بالمدينة.