من قرابين للآلهة إلى "شم النسيم"... ما هو أصل الفسيخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طبقنا لهذا اليوم هو "الفسيخ"، الذي يكثر تناوله في عيد شم النسيم، وفي عيدي الفطر والأضحى، فما هو أصل هذا الطبق؟

قصة الفسيخ بدأت من أيام الفراعنة وبالتحديد من الأسرة الخامسة، إذ تشير الوقائع التاريخية إلى أن المصريين القدماء احتفلوا بعيد الشمو أو شم النسيم بتقديم الأسماك المجففة قرابين للآلهة داخل المعابد.

واستخدم الفراعنة أنواعا مختلفة من الأسماك مثل البوري والشبوط والبلطي كما يظهر من خلال رسومات جدران المقابر.

ولأن الصيد يقل في فترة الربيع كثيرا، يساعد الملح على حفظ السمك أطول فترة ممكنة.

فلماذا أطلق عليه اسم الفسيخ؟

عند إضافة الملح إلى السمك وتخزينه فترة من الوقت يتفسخ السمك ويصبح مفككا من الداخل