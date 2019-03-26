كيف تدهن "البحر" على قطعة من الخبز؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكل زبدة الأعشاب البحرية مع قطعة من الخبز بداية وجبة الطعام. ويمكن إيجادها في بلدة في فرنسا تُدعى سانت مالو، تصنعها عائلة بوردير.

ويُعتبر جان ايفز خبير الزبدة الرئيسي، وهو يمثّل الجيل الثالث من صنّاع الزبدة الملكيين.

وقال ايفز إن "عائلتي تصنع الزبدة منذ وقت طويل جداً لأن جدّي كان صانع زبدة"، مضيفاً: "الزبدة ليست مهمّة فقط، بل هي أيقونية في منطقة بريتاني".

وهذه الزبدة مليئة بالأعشاب البحرية، ويستخدمها بعض أفضل الطهاة في العالم، إذ تُصنع باستخدام 3 أنواع رئيسية من الأعشاب البحرية: واكامي، والدلسي، وخس البحر.

وتتمتع زبدة الأعشاب البحرية بطعم قوي، معالج بمادة اليود. وتعطي هذه الزبدة الشعور بأن من يتناولها يسير قرب البحر، مع قدميه في الماء.