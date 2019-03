View this post on Instagram

سرّعنا توصيل ⁧‫#نمشي‬⁩ وبيصير عندنا ⁧‫#خدمة_توصيل_الصقور‬⁩ ⚡️كيف؟ 👀دربنا 50 صقر وبتصير طلباتكم من السعودية والإمارات توصل لكم بـ 3 ساعات بس! لأن الصقور رمز للحرية وأحنا في نمشي نؤمن بحريتنا في الاختيار والتعبير.‬ انتظرونا قريباً __________ Your Namshi deliveries are about to get faster! ⚡️ We're excited to announce the upcoming launch of our Falcon Express Delivery. Our fleet of 50 trained falcons will be able to deliver your orders in just 3 hours across selected areas in the UAE & KSA! Head to our app to find out more... #FalconExpress is coming soon!