50 صقراً للتوصيل السريع في الإمارات والسعودية..آخر صيحات خدمة الزبائن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- البعض تساءل فيما إذا كان إعلان موقع نمشي عن "خدمة توصيل الصقور" كذبة نيسان المبكرة، في حين تفاجأ آخرون بالخبر ووجدوا فيه أسلوباً جديداً ومرحاً لخدمة العملاء، بينما أبدى البعض شعورهم بالاستياء ومعارضتهم لهذا الأسلوب، ولكن ما هي قصة هذه الخدمة؟
وأعلن موقع "نمشي" للأزياء عبر موقعه الرسمي، عن تقديم خدمة "Falcon Express" لتوصيل الطلبات التي تزن أقل من 500 غرام من خلال الاستعانة بالصقور، إذ أكدت أن الصقور "التي تسافر بسرعة 390 كيلومتر بالساعة"، ستستطيع توصيل الطلب إلى العملاء "خلال 3 ساعات".
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سرّعنا توصيل #نمشي وبيصير عندنا #خدمة_توصيل_الصقور ⚡️كيف؟ 👀دربنا 50 صقر وبتصير طلباتكم من السعودية والإمارات توصل لكم بـ 3 ساعات بس! لأن الصقور رمز للحرية وأحنا في نمشي نؤمن بحريتنا في الاختيار والتعبير. انتظرونا قريباً __________ Your Namshi deliveries are about to get faster! ⚡️ We're excited to announce the upcoming launch of our Falcon Express Delivery. Our fleet of 50 trained falcons will be able to deliver your orders in just 3 hours across selected areas in the UAE & KSA! Head to our app to find out more... #FalconExpress is coming soon!
وذكر "نمشي" أنه استعان بأفضل المدربين لتدريب 50 صقراً، خلال الـ 9 شهور الماضية، مشيراً إلى أن الخدمة ستكون متوفرة في الأول من أبريل/ نيسان 2019 في مناطق معينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
واختلفت الآراء حول الإعلان الجديد، إذ عبر البعض عن اندهاشهم من الخبر المنتشر على صفحة "نمشي" الرسمية عبر موقع "انستغرام"، وتساءلوا إن كان "كذبة نيسان"، بينما استذكر آخرون الحمام الزاجل الذي استخدم لنقل الرسائل في القدم.
وعبر البعض عن شعورهم بالاستياء إذ اعتبروا أن الأمر بمثابة "خرق لحقوق الحيوان"، بينما رأى أخرون أنه "انتزع هيبة الصقر"، وخاف البعض من أن "يقع طلبهم" قبل وصوله إليهم.