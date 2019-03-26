دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- البعض تساءل فيما إذا كان إعلان موقع نمشي عن "خدمة توصيل الصقور" كذبة نيسان المبكرة، في حين تفاجأ آخرون بالخبر ووجدوا فيه أسلوباً جديداً ومرحاً لخدمة العملاء، بينما أبدى البعض شعورهم بالاستياء ومعارضتهم لهذا الأسلوب، ولكن ما هي قصة هذه الخدمة؟

وأعلن موقع "نمشي" للأزياء عبر موقعه الرسمي، عن تقديم خدمة "Falcon Express" لتوصيل الطلبات التي تزن أقل من 500 غرام من خلال الاستعانة بالصقور، إذ أكدت أن الصقور "التي تسافر بسرعة 390 كيلومتر بالساعة"، ستستطيع توصيل الطلب إلى العملاء "خلال 3 ساعات".

وذكر "نمشي" أنه استعان بأفضل المدربين لتدريب 50 صقراً، خلال الـ 9 شهور الماضية، مشيراً إلى أن الخدمة ستكون متوفرة في الأول من أبريل/ نيسان 2019 في مناطق معينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

واختلفت الآراء حول الإعلان الجديد، إذ عبر البعض عن اندهاشهم من الخبر المنتشر على صفحة "نمشي" الرسمية عبر موقع "انستغرام"، وتساءلوا إن كان "كذبة نيسان"، بينما استذكر آخرون الحمام الزاجل الذي استخدم لنقل الرسائل في القدم.

وعبر البعض عن شعورهم بالاستياء إذ اعتبروا أن الأمر بمثابة "خرق لحقوق الحيوان"، بينما رأى أخرون أنه "انتزع هيبة الصقر"، وخاف البعض من أن "يقع طلبهم" قبل وصوله إليهم.