هل حل هذا الميناء لغز كيفية نقل الأحجار في البناء الفرعوني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل سبق أن تساءلت عن كيفية انتقال الأحجار قديماً عبر نهر النيل لبناء المعابد والمسلات في مصر؟ نجحت البعثة الأثرية، التابعة لتفتيش آثار كوم أمبو بأسوان، في الكشف عن الميناء الرئيسي الذي كان يُستخدم لنقل الأحجار من منطقة محاجر جبل السلسلة.

وبحسب موقع وزارة الآثار المصرية، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن الميناء كان "مطموراً بالرديم وطمي النيل والحشائش. وبعد أن قامت البعثة بإزالتها وتنظيفها، ظهرت العديد من العلامات والنقوش وأماكن ربط المراكب والقوارب تمهيداً لتحميل الأحجار عليها".

ويُشار إلى أن محاجر جبل السلسلة تعد أحد أكبر وأهم المحاجر المستخدمة بمصر لقطع الحجر الرملي، وذلك على حد قول مدير عام آثار أسوان والنوبة عبد المنعم سعيد، حيث بدأ استخدامها على نطاق واسع منذ بدايات عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر، واستمر استخدامها حتى العصور الحديثة.