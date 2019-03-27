هل مطار حمد الدولي بقطر "الأفخم" في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- المطار هو أول وجهة تصل إليها عند السفر إلى بلد معينة، وهو المكان الذي تتجه إليه قبل 3 أو 4 ساعات من رحلتك إلى وجهتك التالية، ولكن المسافرين عبر مطار حمد الدولي في قطر قد يحبون الذهاب إلى المطار قبل موعد طائرتهم بكثير، ولكن ما السبب؟

لا تتعلق رغبة المسافرين بالاتجاه إلى المطار أبكر من المعتاد، بإجراءات السفر أو الازدحام بل للتجول في المطار الذي قد يكون "الأكثر فخامة في العالم".

وهدف المطار الذي افتتح في عام 2014، إلى تحويل مدينة الدوحة لمركز عالمي للطيران بخدمة الخطوط الجوية القطرية، إذ يقوم المطار اليوم بالتعامل مع أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً.

ويتميز المطار بتصميمه الهندسي الذي يعكس موقعه الساحلي، إذ تتسلل أشعة الشمس لتنير ممرات المطار الواسعة، وتعلق مجسمات لعصافير فوق شاشات المعلومات الموجودة في المطار.

وقد يقوم بعض المسافرين بالتقاط الصور مع مجسم الدب الأصفر الكبير الموجود في المطار أو التمتع بالنظر إلى قطعة "SMALL LIE" الفنية للفنان الأمريكي "KAWS"، أو البحث عن الأعمال الفنية الحديثة الموجودة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، بدر محمد المير، لـ CNN إن ما يجعل المطار القطري "مميزاً هو مساحته المبتكرة"، مضيفاً: "نحب أن نقول إن مطارنا هو مقر للفن والحضارة".

ويوجد حالياً أكثر من 20 منشأة فنية دائمة في المطار ومن الممكن لأي من المسافرين المنتظرين خوض مغامرة صغيرة في البحث عنها، كما أنه بإمكانهم التسوق وقضاء بعض الوقت في مطاعم المطار المعتادة.

ولا تتوقف المفاجأت عند الفن والتسوق والطعام فحسب، بل بإمكان المسافرين القيام ببعض التمارين الرياضية في صالة المطار الرياضية أو ممارسة السباحة حتى.

وإن كان المسافرون بحاجة إلى قسط من الراحة فبإمكانهم الحجز في غرف صغيرة أو جناح عائلي لمدة 8 ساعات أو أكثر. أما بالنسبة للمسافرين على متن الطيران القطري بالدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال فبإمكانهم التوجه إلى صالة "المرجان" للاسترخاء وانتظار رحلتهم التالية.

ويستطيع المسافرون في الدرجة الأولى بالاتجاه إلى صالة "الصفوة"، التي تشبه بتصاميمها الداخلية متحف الفنون الإسلامية في الدوحة، والتمتع بالأطعمة الشهية أو حتى متابعة الأفلام في صالة سينما خاصة أو أخذ قسط من الراحة عند حجز غرفتهم الخاصة لمدة 4 ساعات.

وحصد مطار حمد الدولي على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط أثناء حفل توزيع جوائز شركة "Skytrax" في العام 2018 للمرة الثالثة على التوالي، كما قام المطار برفع ترتيبه العالمي من المركز السادس إلى الخامس، بحسب استطلاعات الركاب والمسافرين.