سباق الخيول يعود إلى دبي .. وهذه قيمة الجائزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ينتظر محبو رياضة سباق الأحصنة، كأس دبي العالمي بفارغ الصبر، لحضور النشاط الذي سيجمع بين أفضل الفرسان والمدربين في العالم، ولكن المفاجأة الكبرى لا تكمن في الحدث الكبير فحسب بل بالجائزة الكبرى التي تبلغ بـ 35 مليون دولار.

وسيقام السباق في مضمار ميدان، في 30 من مارس/ آذار 2019، ولكنها لن تكون المرة الأولى التي يقام فيها النشاط بدبي، إذ استضافت هذه المدينة السباق منذ أن أطلقه حاكم الإمارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 1996.

وانتقل النشاط إلى مضمار ميدان، الذي يمتد على طول ميل ويستطيع استيعاب 80 ألف متفرج، في عام 2010، كما يصل سعر التذكرة إلى أكثر من 1200 دولار تقريباً.

ولا يستمتع الحضور بالسباق فحسب، بل بحفل موسيقي، إذ استضاف الحدث في السنوات الأخيرة عدداً من أشهر المغنيين لإحياء حفل في نهاية السباق.

وحاز استطبل، غودولفين، التابع للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، بمركز مميز بالسباق في السنوات الماضية، إذ احتفل بفوزه الثامن في عام 2018، بعد أن حقق حصان "Thunder Snow" رقماً قياسياً جديداً.