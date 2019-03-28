مطعم في دبي يكسر 2000 صحن يوميا.. شاهد السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمجرد أن تدخل عتبة هذا المطعم في دبي، لن تسمع أصوات الموسيقى فحسب، وإنما سيتردد على مسامعك أيضاً صراخ وهتافات لا تسمعها عادة بغالبية مطاعم المدينة.

قد تظن أن مشاجرة ما قد وقعت للوهلة الأولى، ولكن تمهل قليلاً، فربما عليك أن تتطلع على ثقافة المطعم اليونانية أولاً. فبعيداً عن الرقصات الشعبية التي يُقدمها مطعم "Opa"، يحرص بدوره على استحضار الأجواء اليونانية أيضاً، عن طريق كسر الصحون.

وتعود هذه العادة إلى التراث اليوناني القديم، حيث كان المرفهون قديماً يكسرون الصحون بدلاً من غسلها. وتطورت هذه العادة حتى باتت تقليداً يقوم به اليونانيون اليوم، كنوع من التعبير عن السعادة.

وإن راودك الفضول حول عدد الصحون التي يتم كسرها يومياً، فالإجابة هي حوالي ألفين صحن. وفي حديث رئيس التسويق لـ "Demind Holding"، خليل طويل، قال إن اسم المطعم قد جاء من هذا التقليد القديم، حيث يصرخ الناس عالياً كلمة "Opa​" بكل مرة يكسرون فيها صحناً.