دون أي تدريب مسبق.. هل سبق أن سمعت عن "تحدي الطين" الذي أُقيم في دبي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ممارسة شتى المغامرات المختلفة، غالباً ما تعود إلى منزلك بثياب نظيفة.. ولكن، إذا شاركت بمغامرة "تحدي الطين"، الذي أُقيم اليوم في مدينة دبي، يجب أن تعلم أن ملابسك لن تبقى على حالها أبداً.
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‼️Running late doesn't count as training - don't miss your start time. If you've forgotten your start wave, you can check on my.trumin.com. 👈 Please arrive one hour before your chosen wave so you can check-in, use the free bagdrop, and get to the warm-up zone in time. 🤸♂️🏃♀️ For tickets check link in bio ☝️ . . . #ToughMudderUAE #toughertogether #fitness #OCR #running #fitfam #crossfit #UAE #dubaisportscity #minimudder #adventure
وعلى امتداد 5 كيلومترات، سيشمل التحدي 13 عقبة طينية ومائية، جرى تصميمها لتعزيز روح المغامرة والعمل الجماعي. وإذا كنت تظن أنها محدودة لفئة عمرية معينة، فأنت على خطأ!
وبالطبع، بإمكان اليافعين أيضاً، الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 5 و13 عاماً، المشاركة في "تحدي الطين المصغّر"، حيث ستختلف المسافة التي يتعين على المشاركين قطعها، إذ تصل إلى 1.6 كيلومتراً.
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Don't hang about. Register online until 8pm tonight or buy your tickets on the day. 🙌 👉 350 AED for Tough Mudder 5K or 100 AED for Mini Mudders. (link in bio) #ToughMudderUAE #toughertogether #fitness #OCR #running #fitfam #crossfit #UAE #dubaisportscity #minimudder #adventure #TM #5k #MiniMudder
ورغم أن هذا الحدث قد وقع مرات عديدة في الإمارات، إلا أنه يُقام في مدينة دبي الرياضية للمرة الأولى. ويُشار إلى أنه جرى تنظيمه بتعاون مشترك بين شركتي "سابكو للرياضة" و"تاف مادر".
وفي بيان صحفي، قال نك كارترايت من شركة "سابكو" للرياضة، أنه "سيشكّل هذا التحدي مناسبة مثالية للمشاركين الذين يفضلون التعاون مع أصدقائهم وزملائهم لخوض المنافسات، أو الأشخاص الذين يطمحون لتعزيز كفاءاتهم الرياضية ولياقتهم البدنية".