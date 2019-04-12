دون أي تدريب مسبق.. هل سبق أن سمعت عن "تحدي الطين" الذي أُقيم في دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ممارسة شتى المغامرات المختلفة، غالباً ما تعود إلى منزلك بثياب نظيفة.. ولكن، إذا شاركت بمغامرة "تحدي الطين"، الذي أُقيم اليوم في مدينة دبي، يجب أن تعلم أن ملابسك لن تبقى على حالها أبداً.

وعلى امتداد 5 كيلومترات، سيشمل التحدي 13 عقبة طينية ومائية، جرى تصميمها لتعزيز روح المغامرة والعمل الجماعي. وإذا كنت تظن أنها محدودة لفئة عمرية معينة، فأنت على خطأ!

وبالطبع، بإمكان اليافعين أيضاً، الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 5 و13 عاماً، المشاركة في "تحدي الطين المصغّر"، حيث ستختلف المسافة التي يتعين على المشاركين قطعها، إذ تصل إلى 1.6 كيلومتراً.

ورغم أن هذا الحدث قد وقع مرات عديدة في الإمارات، إلا أنه يُقام في مدينة دبي الرياضية للمرة الأولى. ويُشار إلى أنه جرى تنظيمه بتعاون مشترك بين شركتي "سابكو للرياضة" و"تاف مادر".

وفي بيان صحفي، قال نك كارترايت من شركة "سابكو" للرياضة، أنه "سيشكّل هذا التحدي مناسبة مثالية للمشاركين الذين يفضلون التعاون مع أصدقائهم وزملائهم لخوض المنافسات، أو الأشخاص الذين يطمحون لتعزيز كفاءاتهم الرياضية ولياقتهم البدنية".