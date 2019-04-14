فيديو يوثق لحظة ملامسة البرق لقمة أطول برج في العالم بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما اعتاد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها على العروض الترفيهية المرئية التي تظهر على برج خليفة، إلا أنهم شاهدوا نوعاً مختلفاً من العروض، السبت، حيث ظهر أطول برج في العالم في قلب الصواعق والعواصف الرعدية بمشهد جميل واستثنائي، يوم السبت خلال هطول كثيف للأمطار.

ومن ضمن الصور والفيديوهات العديدة التي تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن أحوال الطقس، جذب فيديو يوثق لحظة ضرب البرق لأطول مبنى في العالم، برج خليفة، تداولاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، قد شارك الفيديو الذي أُرفق بعبارة: "صاعقة الطبيعة". وبينما قال البعض إنه لم يشهد على أمطار كهذه خلال شهر أبريل/ نيسان في دبي سابقاً، شارك آخرون بصور ومقاطع فيديو للشوارع الغارقة بالمياه.

بدورها، علّقت هيئة التنمية والمعرفة البشرية في دبي، على ظاهرة الأمطار في الإمارة بأسلوب طريف عبر حسابها الخاص على "تويتر"، إذ أجابت على تساؤلات البعض، حول جدول دوام المدارس يوم الأحد بعبارة: "نتمنى أنكم حظيتم بإجازة رائعة! لقد اشتقنا لكم، نتمنى لكم يوماً دراسياً رائعاً غداً (إلا إذا تم إعلامكم من قبل مدرستكم بالبقاء في البيت)".