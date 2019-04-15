دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفعت شركة طيران الإمارات الستار عن تصميم "بوينغ 777" الداخلي الجديد، والذي يكشف عن أجنحة أو مقصورات خاصة بالدرجة الأولى، كانت قد اُستوحيت من سيارة "مرسيدس بنز".. فكيف تبدو؟

وبحسب البيان الذي نُشر على موقع طيران الإمارات، تسعى هذه الأجنحة، التي تصل مساحتها لـ40 قدماً مربعاً، وهي مرتبة بتوزيع 1-1-1، إلى ضمان راحة الركاب.

وكانت الطائرة قد قامت بأعمال تجديد تبلغ كلفتها ملايين الدولارات، بما في ذلك مقاعد مصممة حديثاً، وأنظمة ترفيهية مطورة في جميع الأجنحة.

واستوحت "بوينغ" تصميم أجنحتها الخاصة من مقاعد سيارة "مرسيدس بنز الفئة S" الجلدية، وإضاءتها، ولوحات تحكمها عالية التقنية. إذ يتحول المقعد المصنوع من الجلد الناعم إلى سرير مسطح، يمكن ضبطه في وضعية "انعدام الجاذبية"، التي جرى استلهامها من إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وبهدف توفير مشاهد تُمتع نظر الركاب الذين تقع أجنحتهم وسط الممر، أوضح البيان أن شركة طيران الإمارات توفر نوافذ افتراضية لأول مرة. بينما توفر الأجنحة الأخرى مناظير للركاب حتى يتمكنوا من استكشاف السماء خارج نوافذهم.

وإذا أراد أحد الركاب التواصل مع طاقم العمل، أو حتى طلب خدمة الغرف، فبإمكانه القيام بذلك بكل سهولة من خلال المكالمات المرئية. ليس ذلك فحسب، وإنما تتميز الأجنحة بوجود نافذة خدمة، تُقدم من خلالها للركاب المشروبات، والمقبلات، دون التسبب بالإزعاج.

وخارج المقصورة، ستجد عملاً فنياً يعكس شجرة الغاف، التي لا تعد من النباتات دائمة الخضرة فحسب، وإنما أيضاً الشجرة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الحساب الرسمي لطيران الإمارات على موقع "إنستغرام"، أوضحت الشركة أن طائرة بوينغ 300ER-777 ستُحلق إلى الرياض بدءاً من 16 أبريل/ نيسان 2019، والكويت بدءاً من 1 يونيو/ حزيران 2019.

ويُشار إلى أن المقصورات قد صُممت بالتعاون مع "بوينغ"، وشركة "باناسونيك"، واستوديو "Jacques Pierre Jean Design"، وشركة "Teague" للتصميم، بالإضافة إلى "Rockwell Collins" لتصميم الأنظمة الداخلية.