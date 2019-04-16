اكتشف 5 ميزات تتمتع بها كاتدرائية نوتردام في فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الساعات الأخيرة، أصبحت كنيسة نوتردام في باريس في فرنسا أشهر من نار على علم، نتيجة الحريق المدمر الذي اندلع فيها يوم الإثنين، والذي أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "مأساة فظيعة"، فما الذي يجعل هذه الكاتدرائية أيقونية للغاية؟

وتعد كاتدرائية نوتردام، وهي عبارة عن كنز للعمارة القوطية الفرنسية، إحدى أشهر الرموز في باريس، إذ أنها تجذب 12 مليون زائر سنوياً.

واندلع يوم الإثنين، حريقٌ في المبنى التاريخي، مما أدى إلى سقوط برج كاتدرائية نوتردام المدبب في باريس.

وفيما يلي 5 أسباب تجعل كاتدرائية نوتردام، التي تعود إلى القرون الوسطى، أيقونية للغاية:

1. يبلغ عمر كاتدرائية نوتردام أكثر من 850 عاماً

2. استغرق بناء الكاتدرائية 182 عاماً

3. يمكن للكاتدرائية استيعاب أكثر من 6 آلاف مصلي

4. تُوج الملك الإنجليزي هنري السادس ملكاً لفرنسا في هذه الكاتدرائية

5. تُعرف الكاتدرائية بنوافذها الزجاجية الضخمة وميزات معمارية أخرى رائعة