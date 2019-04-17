إيفانكا ترامب تتفاعل مع أجواء الزغاريد والرقص خلال زيارتها لأثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، وهي منسجمة مع الجو الترحيبيّ الذي اختبرته في اليوم الأول من زيارتها للعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهرت إيفانكا ترامب وهي تتفاعل بحيوية بالزغاريد والرقص، مع الوفد الذي رحب بها في أديس أبابا.

وفي وسط الأجواء التي سيطر عليها صوت الموسيقى والتصفيق، قامت ترامب بالمشاركة في التصفيق خلال مرورها أمام مجموعة من النساء الإثيوبيات، والراقصين والراقصات أيضاً.

وبصحبة مقطع الفيديو الذي نشرته، كتبت ترامب على "تويتر": "اليوم الأول رائع في أديس أبابا، بإثيوبيا! قمنا بزيارة رائدات أعمال وموظفات إثيوبيات لتعلم ومناقشة رحلتهن ليصبحن نساء متمكنات اقتصادياً في مجتمعهن، ومحركات للنمو في بلدهن".

وقامت ترامب بجلب مبادرتها لريادة الأعمال النسائية إلى أفريقيا، إذ أنها وصلت إلى إثيوبيا الأحد، من أجل ترويج مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار (WGPD) الخاصة بإدارة ترامب.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين 50 مليون امرأة في الدول النامية، بحلول عام 2025.