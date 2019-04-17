أجمل مطار في العالم يفتتح "جوهرة تشانغي" في سنغافورة بمليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد 4 أعوام من البناء والتغطية الإعلامية المستمرة، افتتح أخيراً مطار "جوهرة تشانغي" في سنغافورة! ومن أطول شلال داخلي في العالم إلى مساحات شاسعة من النباتات الخضراء، إليك بعض من ميزات هذه الإضافة الجديدة إلى "أفضل مطار في العالم"!

وتُعد "جوهرة تشانغي" مجمعاً متعدد الاستخدامات، صُمم لربط 3 من أصل 4 مباني في مطار "تشانغي".

ويؤكد افتتاحه بتاريخ 17 أبريل/نيسان الافتراضات التي نصت على أن "أفضل مطار في العالم" أصبح أفضل بكثير.

ومن المرجح، أن يحقق المطار مركزاً عالياً في تصنيفات "Skytrax" الذي سيطر عليها على مدى السبعة أعوام الماضية.

وصُممت الجوهرة، التي كلفت قرابة 1.25 مليار دولار، من قبل المصمم الشهير موشيه سفدي، وهي تتكون من 10 طوابق.

ولكن، ما هي هذه الجوهرة بالتحديد؟ من السهل اعتبارها كمركز تجاري جميل وممتلئ بمساحات خضراء يُصادف أنها متصلة بالمطار.

وفي النهاية، إنها ليست مبنى مطار، إذ لا توجد فيها بوابات للصعود إلى الطائرة أو بوابات وصول، ويستطيع أي شخص زيارتها.

ولكن، توفر هذه الإضافة الجديدة لمطار "شانغي" خدمات متعددة للمسافرين، ومنها خدمات تسجيل الوصول المبكر، ومرافق لتخزين الأمتعة، إضافة إلى فندق المطار "YOTELAIR Singapore Changi Airport hotel".

ومن مميزات الجوهرة أيضاً حديقة "Shiseido Forest Valley" التي تتضمن 4 طوابق تتمتع بمسارات للمشي وسط أكثر من 235 ألف قدم مربع من المناظر الطبيعية، التي تحيط جميعها بشلال "Vortex".

وفي حديثه عن تصميمه للجوهرة، قال المعماري سفدي لـCNN العام الماضي: "أردت أن استكشف نوعاً جديداً من المساحة الحضرية، أي مساحة تذهب إليها بطبيعة الحال لأنك تحتاج إلى التسوق، ولأنك بحاجة أن تطير إلى مكان ما، ومع ذلك، إنها حديقة".

ويدعو ذلك المرء إلى إعادة التفكير بمعنى المساحات العامة والتسوق، وفقاً لسفدي.

وفي غالبية المدن، لا تُعتبر الرحلات إلى المطار أمراً "ممتعاً"، ولكن في سنغافورة، يبعد المطار 30 دقيقة أو أقل من المنطقة التجارية المركزية، ما يجعل فكرة ذهاب السكان لتناول وجبة أو مشاهدة فيلم فيه بشكل منتظم أمراً محتملاً.

ويُعد مطار "شانغي" حالياً المطار السابع الأكثر ازدحاماً في العالم من ناحية الحركة الدولية، إذ بلغ عدد الركاب الذين عبروا بمبانية الأربعة 65.6 مليون مسافر في عام 2018، وفقاً لأحدث أرقام المطار.

ويتم الآن التخطيط لبناء مبنى خامس ضخم، من المقرر أن يساوي حجمه حجم المباني الأربعة للمطار وهي مجتمعة، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2030.

وفي وقت لاحق من هذا العام، سيخضع المبنى 2 إلى مشروع توسعي، مدته 5 أعوام.

وقال جيسون غو لـCNN: "لذلك، بحلول عام 2030، وإذا سار كل شيء وفقاً للخطة، سنحصل على مجموعة حوالي 140 مليون مسافر سنوياً في شانغي".