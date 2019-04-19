"جسر التمساح".. هل هذا "أغرب" معلم سياحي يمكنك زيارته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن غالبية المعالم التي يسعى الناس إلى زيارتها هي أثرية.. ولكن، هل سبق أن سنحت لك فرصة زيارة الجسر الرئيسي لنهر "Tarcoles" في كوستاريكا، والمعروف بـ "puente de cocodrilo" أو "جسر التمساح".

إذا كنت تظن أن اسم الجسر هو مجرد تشبيه، فأنت على خطأ. فتحت أشعة الشمس الساطعة، يتسكع أحياناً 12 تمساحاً أمريكياً على الأقل، يزيد وزن كل منهم عن المائة رطل، كما يصل طوله إلى 13 قدماً، أي 4 أمتار.

ويمكن إيجاد هذه التماسيح، التي تتميز بلونها الرمادي الداكن، في شمال جنوب ولاية فلوريدا، خاصة في المياه المالحة كالتي يتميز بها نهر "Tarcoles".

وبالطبع، ساعدت هذه التماسيح على تحسين المنطقة من الناحية الاقتصادية، إذ يبيع العديد من الأشخاص دمى التماسيح المحشوة وهدايا تذكارية للسائحين الذين يتوقفون بهدف التقاط الصور. ليس ذلك فحسب، وإنما يحمل أحد القوارب اسم "Cocodrilo Safari"، الذي خُصص للأشخاص الذين يريدون الاقتراب أكثر من هذه المخلوقات الخطيرة.

وإلى الآن، لا توجد أي ملاحظات تنصح السيّاح بكيفية التصرف عند التواجد حول التماسيح، ولكن لن يستمر ذلك طويلاً.

ففي الولايات المتحدة، تعرضت امرأة أثناء زيارتها حديقة الحيوانات في أريزونا، لهجوم من قبل حيوان النمر الأمريكي. ولحسن الحظ أنها نجت من الحادث، إذ أصدرت فيما بعد اعتذاراً كانت قد وجهته لحديقة الحيوان بسبب مخالفتها للإرشادات المذكورة.