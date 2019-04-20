شاهد ما عُثر عليه في باحة “أكثر الفنادق المسكونة بالأشباح”

خلال عمليات حفر في باحة فندق ومنتجع "Crescent" في أركنساس عثر عمال على مئات العبوات الزجاجية التي يعتقد أنها تحتوي بقايا طبية بشرية، ومواد أخرى قيد الفحص، حيث تم استدعاء علماء آثار من جامعة أركنساس لفحص العينات المكتشفة وتحليلها.

أحد المسؤولين في الفندق قال إن العبوات المكتشفة تتشابه مع عبوات ظهرت في أحد الإعلانات الخاصة بالطبيب المحتال، نورمان بيكر، الذي اشترى الفندق في ثلاثينيات القرن الماضي وحوله الى مستشفى، الذي كان يدعي مقدرته على علاج مرضى السرطان في ذلك الوقت، لكنه في نهاية المطاف أدين بالاحتيال وحكم عليه بالسجن لـ 4 سنوات.

وحالياً يدرج فندق ومنتجع "Crescent" الذي شيد عام 1886 في منطقة أوريكا سبرينغز في قائمة "أكثر الفنادق التي تسكنها الأشباح" في الولايات المتحدة، فإذا كنت مستعداً ولديك الجرأة للتجول ليلاً لرؤية الأشباح التي تسكن المكان فالفندق يوفر لك ذلك، اذ ينظم القائمون عليه جولات سياحية للزوار في أروقة المكان لعيش تلك التجربة.