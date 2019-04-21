ما هي أغلى 10 مدن لرحلات الأعمال لعام 2019؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تخطط لمؤتمرك القادم خارج البلاد، يجب عليك تفقد القائمة التي أطلقتها شركة الاستشارات الإدارية "ECA International"، إذ أنها قامت بعملية مسح على مدن العالم، للتعرف على البلدان الأكثر تكلفة في السفر!

وبقيت مدينة نيويورك الأمريكية في المرتبة الأولى ضمن اللائحة، وتعزو شركة "ECA" ذلك إلى غرف الفنادق الباهظة الثمن فيها.

وتضمنت قائمة عام 2018 مدينتين أمريكيتين فقط، هما نيويورك وواشنطن.

ولكن، تزينت اللائحة هذا العام بمدينتين جديدتين هما لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، التين احتلتا المرتبتين التاسعة والسابعة.

وتُعد مدينة ريكيافيك الأيسلندية إضافة أخرى إلى قائمة هذا العام.

ويعاين تصنيف "ECA" متوسط أسعار الفنادق من فئة 4 نجوم، كما تشمل العوامل الأخرى التي تؤخذ بعين الاعتبار وسائل النقل، وسيارات الأجرة، ووجبات الطعام.

وقال محلل الفوائد والأسعار اليومية في "ECA"، قاسم ساروار، لـCNN: كانت بعض تلك المدن التي أزيلت من قائمة العشر الأوائل هي التي توقعناها، وذلك من خلال النظر إلى السوق عاماً بعد عام".

وظهرت مدينة لواندا بأنغولا في المرتبة الرابعة ضمن القائمة في عام 2018، ولكنها لم تكن موجودة ضمن قائمة العشر مدن لهذا العام.

إذاً، ما هي النصائح التي تقدمها شركة "ECA" للمسافرين من أجل رحلات رجال الأعمال الذين يرغبون في التحكم بإنفاقهم؟

تقترح الشركة تفقد توقعات الأسعار اليومية قبل الرحلة، كما اقترح سروار أيضاً تجنب السفر خلال أوقات ذروة السياح.

إليك قائمة "ECA" لأغلى 10 مدن لرحلات العمل، إضافةً إلى الأسعار اليومية المقدرة:

1. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية -- 799 دولاراً

2. جنيف، سويسرا -- 716 دولاراً

3. زيورخ، سويسرا -- 661 دولاراً

4. واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية -- 621 دولاراً

5. باريس، فرنسا -- 617 دولاراً

6. ريكافيك، أيسلندا -- 615 دولاراً

7. سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية -- 581 دولاراً

8. بازل، سويسرا -- 579 دولاراً

9. لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية -- 578 دولاراً

10. برن، سويسرا -- 576 دولاراً