من أبوظبي إلى إيران..طائر فلامينغو يقطع ألف و300 كيلومتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تفكر بكلمة "ماراثون"، لن يخطر في بالك سوى مشاهد أفواج الرياضيين وهم يركضون إلى خط النهاية. ولكن، هل تعرف أن هناك ماراثون خاص بالطيور في أبوظبي؟

واختتمت هيئة البيئة – أبوظبي فعاليات ماراثون أبوظبي للطيور، والذي كان بالتعاون مع الاتحاد للطيران، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويهدف هذا الماراثون إلى زيادة مستوى الوعي بضرورة الحفاظ على الأراضي الرطبة، إضافةً إلى أهمية المحميات الطبيعية لدورها في حماية التنوع البيولوجي، والنظم البيئية.

وخلال هذه المبادرة، تم تتبع هجرة 10 من طيور الفلامنغو، أو النحام الكبير، التابعة لهيئات ومؤسسات رائدة موجودة في أبوظبي، من أجل تكريم إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وجهوده لتحقيق الاستدامة البيئية بحسب ما ذكرته "وام".

وفاز في الماراثون الطائر التابع لشرطة أبوظبي، وذلك بعد أن هاجر لمسافة ألف و300 كيلومتر، ليصل في النهاية إلى إيران.

وأما المركز الثاني، فكان من نصيب طائر فلامنغو الخاص بشركة الاتحاد للطيران، وقطع الطائر أكثر من 200 كيلومتر ليصل إلى محمية رأس الخور للحياة البرية في دبي.

وكان المركز الثالث من نصيب الطائر التابع لشركة أبوظبي للمطارات، الذي قطع 142 كيلومتر وبقى داخل إمارة أبوظبي.

وكانت هيئة البيئة –أبوظبي قد ركبت أجهزة رصد لتتبع حركة طيور الفلامنغو، وذلك خلال برنامجها المستمر منذ عام 2005 والمخصص لتتبع الطيور المهاجرة عن طريق الأقمار الاصطناعية.