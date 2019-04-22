بعيدها الـ93.. فندق عائم بدبي يحتفل بالملكة إليزابيث على طريقته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفلت الملكة إليزابيث، بعيد ميلادها الـ93، الأحد. وتجاوزت الأجواء الاحتفالية حدود المملكة المتحدة، إذ حرصت سفينة "كوين إليزابيث 2"، التي تتّخذ من ميناء راشد بدبي مرسى لها، على الاحتفال بهذه المناسبة أيضاً!

واحتفلت سفينة "كوين إليزابيث 2" في دبي، التي أطلقتها الملكة إليزابيث شخصياً بحضور الأمير فيليب في عام 1967، بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث.

واستضافت السفينة عطلة نهاية الأسبوع مميزة عرضت فيها "أفضل ما في بريطانيا العظمى".

وفي حديثه عن الاحتفال، قال المدير العام لسفينة "كوين إليزابيث 2"، راسل هانسون، الذي وصف نفسه بأنه "من أكبر المعجبين بجلالة الملكة"، لموقع CNN بالعربية إنه أراد "ابتكار ميزة فريدة حقاً في دبي من أجل عيد ميلاد الملكة".

وبسبب كون السفينة "أيقونة لبريطانيا العظمى تم إطلاقها من قبل الملكة قبل 52 عاماً"، شعر هانسون أنه "من مسؤوليتهم استضافة يوم مذهل لأعضاء الكومنولث البريطاني"، وفقاً لما قاله.

ومن النشاطات التي قامت بتحضيرها السفينة من أجل عيد ميلاد الملكة إليزابيث وجبة غداء تقليدية، اُستُوحيت من الأجواء البريطانية التقليدية.

وتتضمن القائمة الخاصة بعيد الميلاد المشروب الكحولي المفضل لدى الملكة، والذي يُدعى "Dubonet Grant".

وأما النشاطات الترفيهية، فتضمنت عرضاً فنياً لفرقة البحرية الملكية الموسيقية "بليموث"، وفرصة مشاركة الركاب في تجربة مسرحية غامرة تدعى "Gatsby".

وبالطبع، لم يخل الاحتفال من مراسم قطع الكعكة، والتي قام خلالها الركاب بغناء النشيد الوطني البريطاني أيضاً.

ونُظم حفل لشرب الشاي ما بعد الظهيرة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة، وعيد الفصح، وفقاً للمدير.

ورغم أن الاحتفالات الرئيسية نُظمت السبت، إلا أن قائمة عيد الميلاد المميزة سوف تكون متوفرة طوال الأسبوع، حتى 26 أبريل/نيسان.