سيلفي لحارس مع أنثتين من حيوانات الغوريلا تُشعل مواقع التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اُلتقطت صورة "سيلفي" لأنثتين من حيوانات الغوريلا تبدوان وكأنهما تقلدان السلوك البشري، مع حارس منتزه ساعد في إنقاذهما خلال المراحل الأولى من حياتهما.

وسرعان ما انتشرت الصورة التي التقطها عامل في حديقة فيرونغا الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد نشرها على "فيسبوك".

وعلّق ماثيو شامافو على الصورة التي تمت مشاركتها أكثر من 20 ألف مرة: "يوم آخر في المكتب..."

وتقف الأنثتان نداكزي ونديزي بشكل طبيعي أمام الكاميرا، حيث تقف إحداهما بفخر بقدميها المتباعدتين، بينما تميل الآخرى إلى الأمام صوب عدسة الكاميرا.

وعلّق منتزه فيرونغا الوطني على موقع "انستغرام" بعبارة: "ليس من المفاجئ أيضاً رؤية هاتين الأنثتين على قدميهما أيضاً، فمعظم الرئيسيات تشعر بالراحة في المشي منتصبة (ثنائية القدم)، لفترات قصيرة من الزمن".

والمنتزه الذي يمتد على طول المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، هو موطن لـ22 نوعاً من الحيوانات الرئيسية، بما في ذلك ثلاثة قرود كبيرة.

ويقدّر أن 1000 غوريلا جبلية تسكن الموقع. ويعمل أكثر من 600 حارس لحماية الحياة البرية في الحديقة، وهو موقع يمتد على مساحة 3 آلاف ميل، والذي شهد مراراً وتكراراً أعمال عنف ونشوب صراع.

وقُتل العديد من الحراس هناك، وتعرّض بريطانيان للخطف في الموقع، العام الماضي.

وقالت الحديقة على موقعها على الإنترنت إن حارساً آخر، وهو هاكيزيمانا سيناميني تشادراك ، توفي في مارس/آذار، بعد إصابته بجروح خطيرة بسبب فرس النهر.