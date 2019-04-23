داخل أول فندق في مسقط..الأقدم في سلطنة عُمان

تقرير: منار الهنائي كاتبة ورائدة أعمال إماراتية تهتم بمواضيع ريادة الأعمال والثقافة في منطقة الخليج. تويتر: @manar_alhinai

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل توفر المنتجعات العالمية في أنحاء عُمان، أين كان يقطن السياح والزوار قبل أكثر من 40 عاماً؟ وما هو أول وأقدم فندق في السلطنة؟ الإجابة تكمن على بعد 30 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي٬ وبالتحديد في منطقة مطرح.

ويُعد فندق مَطْرَح والذي يقع في موقع مميز على مقربة من كورنيش مَطْرَح، وميناء السلطان قابوس، وسوق مَطْرَح التاريخي، وحصن مَطْرَح، أول وأقدم فندق في سلطنة عُمان، والذي افتتح عام 1970.

ويقول المدير العام لفندق مطرح فيصل البلوشي، إن ما يميز هذا الفندق عن الفنادق الأخرى في السلطنة، هو مواكبته لتغيّرات كثيرة، وتميزه ببصمة تاريخية لا يمتلكها غيره من الفنادق.

ولم تتمتع المنطقة التي يقع فيها الفندق آنذاك بالكثير من العمران، والأسواق، أو حركة السير التي تشهدها المنطقة هذه الأيام. وما عدا بعض المباني التي كانت على مقربة منه، كانت المنطقة شبه غير مأهولة، والطرق لم تكن مُعبّدة ومتطورة كما هو الحال الآن. فكلمة مَطْرَح في معجم اللغة العربية تعني المكان البعيد.

واستقبل الفندق على مر السنين الكثير من أعضاء السِلك الدبلوماسي وأصحاب الأعمال. كما واشتهر المطعم الوحيد في الفندق بتقديم وجبات شهيّة من مختلف المطابخ العالمية كالمطبخ الصيني٬ والهندي٬ والعربي٬ وبالأخص طبق الكركند والذي يتمتع بشعبية مميزة في سلطنة عُمان.

ويتضمن الفندق 54 غرفة ويخدمه فريق عمل مكوّن من 54 موظف وموظفة٬ في 4 طوابق تتميز كل منها بطراز وتصميم متفرّد عن غيرها. وطُليت بعض الغرف باللون الزهري وغيرها باللون الأصفر، كما تتوفر في الغرف خدمة الانترنت (واي فاي) المجانية.

ويُوفّر الفندق أيضاً مساحة بتصميم عصري للعب البلياردو والاسترخاء٬ بالإضافة إلى ناد صحي.

أما الممرات المؤدية إلى الغرف، فتحكي تاريخ عُمان من خلال صور تاريخية. كما وتُزيّن الممرات بعض اللمسات التراثية كالفوانيس والمَنادِيس٬ (جمع مَنْدوس) وهي صناديق خشبية أو معدنية أشبه بالخزانة حيث كانت تُستخدم في القِدَم لحفظ الملابس، والحُلي، وغيرها من الأغراض.

لذا، هل يُعد الفندق أفضل خيار للسيّاح في هذا الوقت؟ وقد يختلف البعض في ذوقهم٬ أو تقييمهم للفندق٬ خاصة وأنه من فئة النجمتين٬ ولكن لعاشقي التاريخ والثقافة٬ أو لمن يود أن يقطن في قلب منطقة مَطْرح٬ فهو مكان لا بد من زيارته والتعرّف عليه أكثر.

ويُذكر، أن سلطنة عُمان تستقبل ملايين الزوار سنوياً. وفي عام 2017، استقبلت السلطنة 3 ملايين و300 ألف سائح من حول العالم. كما وتشتهر السلطنة بمناظرها الخلّابة ومنتجعاتها التي توفر تجارب غير اعتيادية لزوارها كالسباحة في الوديان، والسير في الكهوف، وتسلّق جبل شمس، وأعلى قمة في شبه الجزيرة العربية.