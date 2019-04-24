دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن غالبية الأشخاص يميلون إلى زيارة المتاحف الأثرية، والشمعية، والعلمية.. ولكن، هل سبق أن سمعت عن متحف خاص بالبُراز!

ويُشجع متحف "Unko" الياباني الزوار على تجاوز حساسيتهم تجاه موضوع البراز، وهو أمر لا يتطرق إليه الأشخاص عادة. ففي حديثه مع CNN، قال ممثل المتحف، الذي يقع في مدينة يوكوهاما، "نعتقد أن استخدام البراز كوسيلة ترفيه، يُعد الأول من نوعه في العالم"، مضيفاً "لا يوجد أي براز بني قذر في المتحف، جميعها تصاميم ملونة وظريفة".

وبإمكان زوار المتحف، الذي سيُفتتح في أوائل أغسطس/ آب، الجلوس على مراحيض بألوان زاهية، وصُراخ كلمة "unko"، أي "براز"، في مكبر الصوت. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً اللعب بدمى البراز المحشوة.

ويُشار إلى أن بعض المتاحف قد لاقت صدى واسعاً خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع ظاهرة استخدام موقع "إنستغرام". فعلى سبيل المثال، افتُتح متحف "الطعام المقرف" في السويد عام 2018، ليتوسع فيما بعد إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يسنح للناس فرصة التعرف على ثقافات أخرى من خلال تجربة غير تقليدية.