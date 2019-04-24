كيف ستحط الطائرات إلى جانب هذا المسبح اللامتناهي في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قريباً..سيتمكن المسافرون بمطار "جون إف كينيدي" الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية، رؤية مدرجاته الخلاّبة، من أحد أجمل برك السباحة في العالم.

ويتميز فندق "TWA" المرتقب بوجود مسبح لامتناهي، من المقرر افتتاحه بتاريخ 15 مايو/ آيّار. ليس ذلك فحسب، وإنما تتواجد منصة مراقبة، تسنح للأشخاص بفرصة الاستمتاع بمناظر يصل بُعدها إلى خليج جامايكا.

ويُقال إن بركة السباحة، التي يبلغ طولها 19.5 متراً، هي في الواقع مستوحاة من بركة السباحة اللامتناهية، التي وُجدت في فندق "دو كاب إيدن روك"، بالمدينة الفرنسية أنتيب.

وسيبقى الفندق مفتوحاً طوال السنة، إذ سيتمكن الزوار من تسخين المياه المفلترة حتى مائة فهرنهايت، أي 37.8 درجة مئوية.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة "MCR and MORSE Development"، والمطور الرئيسي لمشروع الفندق، تايلر مورس، إنه "ببساطة لا يوجد أي مكان أفضل في العالم لاكتشاف الطائرة".

ويتميز الفندق، الذي يضم 512 غرفة للضيوف، بتصاميم داخلية مستوحاة من هوليوود، بالإضافة إلى نوافذ عازلة للصوت، تمتد من أرض الغرفة حتى سقفها.

وبالطبع، يتواجد في الفندق 6 مطاعم و8 حانات، إلى جانب مركز للياقة البدنية كانت قد بلغت مساحته ألف قدم مربع، ليُعرف بذلك "أكبر نادي رياضي في العالم".

ويُشار إلى أن الفندق سيضم متحفاً قد خُصص لعرض تاريخ الطائرات النفاثة، وتاريخ شركة الطيران "TWA". وبمجرد إطلاقه، من المتوقع أن يستقبل فندق "TWA" حوالي 10 آلاف ضيف يومياً.