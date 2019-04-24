من الأردن إلى إيطاليا.. إليك 10 من أجمل الوجهات حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- العالم مكان رائع ومليء بالجمال من كل زاوية. ولكن، في الوقت ذاته، يختلف معنى الجمال من شخص إلى آخر، فيستحيل اختيار مكان واحد فقط لوصفه بالأجمل في العالم. وبمناسبة الاحتفال بيوم الأرض الاثنين، إليكم لائحة تتضمن 10 من أجمل الوجهات حول العالم!

سامبورو، كينيا

تُعد محمية سامبورو الوطنية في كينيا ملاذاً لأروع الحيوانات في أفريقيا، وذلك بفضل عدم إمكانية الوصول إليها بشكل نسبي.

وفي المحمية، يمكنك مشاهدة منظر شروق الشمس المثالي، إضافة إلى رؤية حيوانات مثل الزرافات، والحمار الوحشي.

جبل توبقال، المغرب

يُلقب هذا الجبل بـ"سقف شمال أفريقيا" بفضل ارتفاعه الذي يصل إلى 4 آلاف و167 متراً. وتمنح قمة الجبل مناظر لا مثيل لها عبر جبال الأطلس.

حديقة الغابات الوطنية "تشانغجياجيه"، الصين

تشتهر هذه الحديقة بأعمدة الحجر الرملي الشاهقة الموجودة فيها، ويُفضل استكشافها سيراً على الأقدام.

ويستطيع الزوار الاستمتاع بمناظر خلابة على الممشى الزجاجي الذي يبلغ طوله 100 متر، وعرضه 1.6 متر، الذي يتمسك بجرف جبل "تيانمن".

جزر المالديف

تتمتع هذه الجزر بالعديد من الشواطئ للاستمتاع بها، كما أنها تتضمن أكثر من 100 منتجع خاص. وفي جزر المالديف، تستطيع احتساء مشروب الكوكتيل الخاص بك، أو الغوص بين أفضل الشعاب المرجانية الموجودة على سطح الأرض، حيث تختبئ العديد من الأسماك.

البتراء، الأردن

تشتهر هذه المدينة النبطية القديمة بممراتها الضيقة التي تؤدي إلى الخزنة. ويمكنك استكشاف هذه المدينة المحفوظة بشكل مثالي على ظهر جمل، أو سيراً على الأقدام.

"محمية غابة مونتفيردي"، كوستاريكا

تُعد هذه المحمية الركن الأكثر سحراً في كوستاريكا، وتتميز بالتنوع الأحيائي.

وتتواجد ضمن بيئتها الرطبة والمبللة مسارات متعرجة وجميلة، ومختلف الطيور، والحشرات.

كابادوكيا، تركيا

بين أعماق سهول الأناضول، تقبع أعظم جوهرة في تركيا، وهي كابادوكيا التي تعد أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو.

وهي تعرف بمناظرها البركانية، وشبكة كبيرة من المنازل الموجودة تحت الأرض.

بوسيتانو، إيطاليا

تُعد قرية بوسيتانو إحدى أجمل القرى في أوروبا، وهي تشتهر بمتاجر "البوتيك"، والمطاعم التي تطل على الماء، إضافةً إلى كنيسة "ماريا أسونتا" البيزنطية، ما يجعل القرية الوجهة الصيفية المثالية.

"حديقة دينالي الوطنية"، ألاسكا

تحمي حديقة دينالي الوطنية، التي تُعد موطن أعلى قمة في أمريكا الشمالية، 6 ملايين فدّان من المساحات البرية، إضافةً إلى حيوانات الموظ، والدببة التي تعيش هناك.

منعطف حدوة الحصان، أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية

يقع منعطف حدوة الحصان بالقرب من منتزه "غراند كانيون" الوطني، وهو على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من أقرب طريق.

ولذلك، من السهل التوجه إليه من أجل إلقاء نظرة سريعة لمنظره الخلاب من الحافة العلوية للمنعطف.