دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين أزقتها الأوروبية الضيقة، التي تكاد أن تتسع فقط لمرور سياراتها الصغيرة، يتردّد على مسامعك أصوات السكان المحليين، فهناك المنبهر بالتماثيل المتحركة وسط الشارع، وهناك البائع الذي يُنادي على بضاعته.

وغالباً ما يزور الأشخاص إيطاليا للتعرف على أبرز معالمها الأثرية، التي سطرتها كتب التاريخ. ولكن، يحلم العديد أيضاً بالسفر لهذه البلاد حتى يستمتع بلذة مأكولاتها.

ومن منا لا يحب الأطعمة الأوروبية، وخاصة البيتزا! فكيف لو تناولتها في إيطاليا، التي لطالما عرفت بكونها "بلد البيتزا".. ومن الواضح أن اللاعب المصري، محمد صلاح، يحمل رأياً مماثلاً.

ففي صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهر صلاح في أحد مطاعم الولايات المتحدة الأمريكية وهو يتناول البيتزا، وعلَّق عليها قائلاً "عندما تكون في مدينة نيويورك.. تناول وكأنما أنت في روما".

ويُشار إلى أن هذا الطبق هو في الواقع المفضل لدى العديد من الأشخاص.. ولكن، من أين جاءت تسميته؟

فبعد زيارة ملكة إيطاليا مرغيريتا عام 1889، قرر الطباخون في مطعم "Pizzeria Brandi" تقديم طبق مميز في مثل هذه المناسبة. وعند موافقة البلاط الملكي على وصفة البيتزا الجديدة، باتت تُعرف باسم الملكة، لتصبح "بيتزا مرغريتا".

وتتعدد المطاعم الأوروبية في شتى البلدان من حول العالم، ولكن سيختلف المذاق حتماً إذا تناولت البيتزا في إحدى حارات إيطاليا الضيقة، حيث ستكون مُحاطاً بأجواء تتميز بـ"سحر" خاص، تجعلك تستمتع في تجربة الطعام تحديداً.