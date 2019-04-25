دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يضطر الكثير من الركاب أحياناً إلى مغادرة سيارات الأجرة سريعاً، للحاق بموعد هام، الأمر الذي يدفع بعضنا إلى نسيان أهم المقتنيات، كالهاتف أو المحفظة، على سبيل المثال.

وقد يكون طبيعياً أن ينسى الشخص حقيبته، أو كاميرته، أو سماعاته، أو حتى مفاتيحه.. ولكن، تمهل قليلاً! فهذه ليست جميع القطع التي ينساها الناس عادة، فبعضها قد يكون "مفاجئاً" بالنسبة لك.

وبحسب مؤشر نشرته شركة سيارات الأجرة "أوبر" عبر موقعها الرسمي لعام 2019، أدرجت بعض المقتنيات "الغريبة"، التي يفقدها الناس بسيارات الشركة، منها طقم أسنان ذهبي، وجهاز لصنع دخان الضباب، بالإضافة إلى دمية على هيئة إنسان لعرض الملابس، أي "المانيكان".

وعبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، نشرت شركة "أوبر" الإمارات عدداً من الصور لـ "أغرب" القطع التي كان قد نسيها الناس في سيارات مواصلاتهم، منها الميكروويف، وكيس من الأرز، وقُبعة التخرج".

إليك في الفيديو أعلاه قائمة بـ "أغرب" المقتنيات التي ينساها الناس في سيارات "أوبر":