هل يعقل أن تبدأ شركات الطيران بقياس وزن الركاب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعلم غالبيتنا جميع الإجراءات الأمنية التي يتبعها المطار، سواء كانت من إفراغ الجيوب أو فحص الأجهزة الإلكترونية.. ولكن، تمهل قليلاً! ماذا لو كان هناك إجراء آخر يتعين على كل مسافر فعله، كقياس وزنك قبل الصعود على متن الطائرة على سبيل المثال؟

قد يبدو الأمر لك وكأنه نوع من أنواع انتهاك الخصوصية، ولكن هذا الإجراء سيساعد شركات الطيران على خفض انبعاثات الكربون، من خلال حمل كمية وقود أقل، وذلك وفقاً لشركة البرمجيات البريطانية "Fuel Matrix".

ورغم أنها ليست دقيقة مائة بالمائة، إلا أن شركات الطيران تحسب مقدار الوزن الذي تحمله قبل كل رحلة، وذلك بناءً على تقديرات عامة لأوزان الرجال والنساء والأطفال.

وإذا كانت معلومات وزن كل مسافر دقيقة، تستخدم شركة "Fuel Matrix" هذه الأرقام لحساب كمية الوقود التي تحتاجها الرحلة.

وفي حديث الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، روي فوسكون، مع شبكة CNN Travel، قال: "أصبحنا جميعا تدرك تأثيرنا على الكوكب"، مضيفاً "يُنظر إلى قطاع الطيران اليوم على أنه أحد العوامل الرئيسية المسببة للتلوث، حيث يعد مسؤولاً عن حوالي 3 في المائة من إنتاج العالم لثاني أكسيد الكربون".

واختبرت الشركة نظام حساب الوقود مع أكبر شركات الطيران الدولية، وذلك من خلال استخدام بيانات لرحلات سابقة. وأوضح فوسكون أنه "كان "يمكنهم توفير الكثير من الوقود والكثير من الكربون".

فيبقى السؤال.. كيف يمكن قياس وزن المسافرين دون التسبب لهم بأي إزعاج؟

بدلاً من جعل قياس الوزن جزءاً من إجراءات المطار الأمنية، تمثلت أحد الاقتراحات في الطلب من الركاب تزويد بعض البيانات، كما يقدمون معلوت حول جواز سفرهم.

قال فوسكون "يمكنك الدخول في ماسحة ضوئية تدور من حولك، تعمل على قياس وزنك بسرية كاملة، إذا لم ترغب أن توفر هذه المعلومات في وقت باكر".

ولكن، قد تكون فكرة قياس وزن الركاب، خاصة الذين يعانون من اضطرابات بالأكل، في الأماكن العامة مشكلة. إذ أوضح مدير الشؤون الخارجية في "BEAT"، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تدعم هؤلاء الأشخاص، توم كوين، أن اضرارهم الوقوف على الميزان، بينما يعيشون حالة قلق، قد يثير إضرابات تناول الطعام.

وقد يطرح قياس وزن الركاب قضايا أخلاقية، حيث يعتقد خبير الطيران، جوني ديسكالا، أنه "إذا بدأت شركات الطيران في قياس وزن الركاب، فستعمل أخيراً على فرض مبلغ مالي على الركاب الذين يعانون من السمنة المفرطة، وهذا لا يتوافق مع حقوقهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح فكرة قياس وزن الركاب، ففي عام 2015، ذكرت CNN Travel أن الخطوط الجوية الأوزبكستانية تعتزم البدء في وزن المسافرين قبل الصعود على متن الطائرة.