من طائرة إلى مطعم.. إليك 8 طائرات تحولت إلى مطاعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي تناول الطعام في وجهات غريبة واستثنائية، فلا يجب أن تفوت فرصة تناول الطعام على متن طائرة غير متحركة.

وقامت بعض المطاعم بالخروج عن النطاق التقليدي واختيار بعض الطائرات كمركز رئيسي لتقديم وجباتها، لذا إليك 8 من أفضل الطائرات التي حُولت إلى مطاعم:

مطعم "El Avion" في كوستاريكا:

يُقدم هذا المطعم والحانة وجبة عشاء ودرساً في التاريخ وسط الأدغال في كوستاريكا.

مطعم "La Tante DC10" في غانا:

تقوم هذه الطائرة اليوم بتقديم العديد من أصناف أطعمة غانا، إذ حُول موقع مقاعد الدرجة الأولى إلى قاعة انتظار، بينما أصبح موقع الدرجة الاقتصادية المقر الرئيسي للطعام والشراب.

مطعم "Hawai Adda" في الهند:

اختار هذا المطعم عدم الالتزام بالتصاميم التقليدية والبسيطة بل سعى إلى إضافة رونق من التصاميم الراقية على الطائرة التي تقدم فيها وجبات الطعام.

مطعم "Stakes on a plane" في المملكة المتحدة:

بإمكانك التمتع بوجبات اللحم الشهية على متن هذه الطائرة التي تتميز أيضاً بتصميمها الداخلي المميز وسقفها الجميل.

مطعم "Runway 1" في الهند:

افتتح هذا المطعم في عام 2017، ويعتمد بشكل كبير على مبدأ التجديد، إذ يتطلب من الزوار الحصول على تذكرة قبل الوصول إلى مائدتهم.

مطعم "The Airplane" في كولورادو سبرينغس:

بإمكانك التمتع بوجبة طعام على متن هذه الطائرة، التي اُفتُتحت كمطعم في عام 2002، ولكن يجب أن تحجز مسبقاً، لضمان مكان على متن الطائرة.

مطعم "McDonald’s" في نيوزيلندا:

إذا كنت من محبي الوجبات السريعة ولكنك بحاجة إلى لمسة جديدة، فلا تتردد بزيارة هذا المطعم وتناول الشطائر، ورقائق البطاطا المقلية.

مقهى “Space Shuttle" في نيويورك:

قد يشبه هذا المطعم المركبات الفضائية، إلا أنه ليس كذلك، فهو بالأساس طائرة. وبيعت الطائرة عدة مرات، وحالياً تُعرض للبيع بسعر 230 ألف دولار.