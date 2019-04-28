بـ100 ألف دولار..كيف يُصنع الكافيار الأغلى في العالم؟

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نشر الأحد ، 28 ابريل / نيسان 2019

هذا الكافيار سيكلفّك 100 ألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- البعض يحب تناوله مع الرز، والبعض الآخر يفضل تناوله مع قطعة من الخبز وبعض الزبدة. كل شخص يقرر الطريقة الأقرب إلى معدته لكيفية تناول الكافيار، والاستمتاع بطعمه، خاصة أنه من بين أغلى الأطعمة في العالم.

والكافيار الأبيض المستخلص من سمك الحفش الأمهق نادر جداً، لأن عدد هذه الأسماك قليل جداً.

ويُعتبر الكافيار الأمهق المجفف مع الذهب المضاف أغلى منتج غذائي في العالم، إذ يبلغ سعره 100 ألف يورو للكيلوغرام الواحد.

ويقول والتر غرول إنه منذ أكثر من 30 عاماً يصطاد الأسماك، مضيفاً أن مزرعته السمكية تُدعى "مزرعة غرول السمكية" وهي مكان جميل تعيش فيه الأسماك وتحصل على الوقت للنمو.

ويشير غرول إلى أن "الكافيار الأمهق هو منتج ساهم بشهرتنا"، موضحاً أن "سمك الحفش الأمهق هو طبعاً أكثر ندرة بمقارنة مع الأسماك الأخرى".

وبالنسبة لكافيار سمك السلمون المنقط وكافيار تشار، فيستغرق حصاده عامين أو 3 أعوام، فيما يستغرق كافيار سمك الحفش الأمهق وقتاً أطول بكثير.

وبالطبع الأمر ليس سهل التحقيق، إذ قد يستغرق حصاد الكافيار ما بين 14 إلى 16 عاماً.

ويقول غرول إنه يمكن إيجاد الكافيار الأمهق الأبيض الخاص بمزرعته في أفضل الفنادق أو المنازل الخاصة.

ويُعتبر الكافيار الذي ينتجه غرول ناعم الملمس، وطعمه كالزبدة في الفم. وببساطة، تعتبر تجربة تذوق رائعة.

شاهد الفيديو أعلاه لتتعرّف أكثر إلى الكافيار الأغلى في العالم