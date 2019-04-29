الق نظرة على أكبر شجرة عائلة مكتوبة بخط اليد في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نهر الغانج في هاريدوار، الهند، هو موقع مقدس لملايين الهندوس ويزوره مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً. وهو موطن لأكبر شجرة عائلة مكتوبة بخط اليد في العالم.

ولعدة قرون، قامت طائفة من الكهنة تعرف باسم بانديتس بتحديث وحفظ سجلات ورقية شاملة لكل زائر.

وعندما يأتي الناس إلى هاريدوار في رحلة الحج، فإن هدفهم الرئيسي هو الاستحمام في نهر الغانج.

وبمجرد الانتهاﺀ من جميع الطقوس، يُحضر لهم سجلاً، ويشمل ذلك التواريخ التي وصلوا فيها، وهدفهم، والأشخاص الذين رافقوهم، وتواقيعهم.

وتُفرز كل السجلات بحسب نسب العائلة، وتتضمن التقارير عن الولادات، والوفيات، والأحداث المهمة الأخرى. ووُثقت العديد من السجلات منذ عقود طويلة، بعضها يعود إلى أكثر من 200 عام، عندما تمت الكتابة على الورق.

أما السبب الذي يدفع الناس إلى توثيق هذه السجلات، فيعود لوجود دليل عن أسرهم وأقاربهم.

ورغم أن هناك محادثات جارية لرقمنة هذه السجلات، إلا أن البانديتس يهتمون بشدة بالحفاظ على كل صفحة أملاً بالحفاظ على تاريخ العائلة للأجيال القادمة.

أما الناس الذين لم يعرفوا أجدادهم سابقاً وتعرفوا إليهم من خلال هذه السجلات، شعروا بالسعادة عندما اكتشفوا أن أجدادهم زاروا هذا المكان.

وتلتقط سجلات هذه الطقوس الأحداث، وتحولها إلى ذاكرة يمكن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

شاهد بالفيديو أعلاه أكبر شجرة عائلة مكتوبة بخط اليد في العالم: