مقهى خنازير يفتتح في اليابان والزبائن يضعون صغارها في كوب الشاي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن مقاهي الحيوانات الأليفة موجودة في كل مكان هذه الأيام، إلا أن اليابان خطت خطوة إضافية نحو افتتاح مقهى للخنازير الصغيرة.

ويُدعى المطعم "Mipig"، وهو مقهى يضم خنازير صغيرة، وقد اُفتُتح في طوكيو في مارس/آذار.

ويقول متحدث باسم "Mipig" إن المقهى بمثابة موطن للخنازير الصغيرة أو "خنازير فنجان الشاي"، ويُعرف أيضاً باسم الخنازير الصغيرة جداً، بحيث يمكن وضعها في فنجان شاي. ومع ذلك، يجب تحذير المسافرين من أن هذه ليست سلالة معينة من الخنازير.

وتحظى الخنازير بشعبية كحيوانات أليفة في الولايات المتحدة، خاصة بالنسبة للمشاهير. وأحضرت باريس هيلتون خنزيرها الصغير معها في إحدى المرات على السجاد الأحمر، بينما ظهرت خنزير أريانا غراندي، بيجي سمولز، في أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها.

وقال مؤسسو "مبيج" في بيان: "نود أن يشعر اليابانيون بمزيد من المعرفة بالحيوانات الأليفة، وأن تُصبح الخنازير الصغيرة في نهاية المطاف، كفرد من أفراد الأسرة."

ورغم أن هذه هي المرة الأولى في اليابان، لافتتاح مقهى للخنازير الصغيرة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يُجرّب فيها هذا المفهوم.

وفي عام 2015، نظمت لندن ما يُعرف بحدث "pignic" أو نزهة الخنازير، حيث يمكن للضيوف احتضان الحيوانات الأليفة، خلال عطلة نهاية الأسبوع في فصل الربيع.

شاهد الفيديو أعلاه لتتعرّف أكثر إلى مقهى الخنازير الصغيرة: