دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عُرف ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنه مُحب للسفر، وذلك واضح من خلال منشوراته التي توثق بعضاً من مجريات يومه عبر موقع "إنستغرام".

وقام ولي عهد دبي بزيارة العاصمة اليابانية، طوكيو، حيث نشر مقطع فيديو عبر "إنستغرام" يظهر فيه داخل متحف "TeamLab Borderless"، حيث علّق قائلاً "الفن الرقمي في طوكيو".

وبالطبع، نال الفيديو إعجاب العديد من متابعيه، ووصف هؤلاء جمال المكان بكلمات عديدة منها "لا يُصدق" و"ساحر" و"مبهر للعين".

ويظهر الشيخ حمدان وهو يتجول أسفل سماء تنسدل منها "لآلئ" ملونة، لينتقل فيما بعد إلى أرض تجعلك تشعر وكأنك في عالم "خيالي" آخر.

وكان مدير العلاقات في شركة "تيملاب"، تاكاشي كودو، قد قال لـCNN في تعليق عن المتحف الرقمي: "عندما نخلق شيئاً، غالباً ما يتمتع بالحدود منذ اللحظة الأولى، فمثلاً، إذا رسمناه على القماش، يكون هناك حدود الإطار، وإذا نحتنا شيئاً، لا يمكننا تغييره، ولكن الفن الرقمي هو قابل للتغير دائماً، لأن العالم الرقمي لا يوجد في الحقيقة. ونحن نطمح لأن نجلب الناس إلى داخل أعمالنا الفنية."

ورغم أن التجارب الرقمية الغامرة تعتبر جديدة نسبياً في عالم الفن، إلّا أن متحف "تيملاب" يعمل على استكشاف هذا المجال منذ أكثر من 15 عاماً.

وبالطبع، لم يغادر الشيخ حمدان البلاد دون أن يرتدي لباساً يابانياً تقليدياً يصل طوله إلى الكاحل بأكمام عريضة. وبالنسبة إلى لونه، فتميز بكونه داكناً، يجمع أيضاً بين الأبيض والبني.

ويُشار إلى أن الأماكن التي يزورها ولي عهد دبي متعددة، كانت من بينها مدائن صالح في السعودية، وجزر فارو، بالإضافة إلى التزلج على الثلج في كندا.