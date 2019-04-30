في هذه الخيم.. هل ستجد أول نُزُل فاخر صديق للبيئة بالإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تتردّد في الإقامة في نزل صديق للبيئة كونك تعتقد أن تلك الصفة، قد تجعله أقل فخامة مقارنة بالأماكن الأخرى، ولكن، توفر الخيم التي يتميز بها "نُزُل الرفراف" بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة الاستمتاع برحلة فاخرة وصديقة للبيئة في الوقت ذاته!

ويُعتبر "نُزُل الرفراف" (Kingfisher Lodge) عبارة عن فندق فاخر من فئة 5 نجوم يضم 20 خيمة، إضافة إلى خيم أخرى تشمل المبنى الرئيسي، والمنتجع.

وفي حديثه عن النزل الذي يقع في خليج كلباء بالشارقة، قال المدير العام لمجموعة الشارقة من مسك، شفيق علاء الدين، في مقابلة مع CNN بالعربية، إنه عبارة عن "تجربة لا مثيل لها، حيث تزدهر الطبيعة والثقافة".

ويتميز هذا الفندق بكونه أول نُزُل فاخر وصديق للبيئة في الإمارات، إذ قال علاء الدين: "يتسم نُزُل الرفراف بتلبيته لأعلى معايير الاستدامة"، وذلك للتقليل من تأثير بالبيئة المحيطة به بالشكل الأدنى.

وشُيدّت الخيم بواسطة المواد الصديقة للبيئة، والتي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة، كما يستخدم الفندق الألواح الشمسية.

وتحتوي الغرف على حاويات قابلة للتحلل فقط، واُستُبدلت القوارير والحقائب بالورق.

وأشار علاء الدين إلى أن جهود الحفاظ على البيئة تمتد إلى الطعام أيضاً، وشرح ذلك قائلاً: "حتّى في المطاعم، يسعى الطهاة إلى استخدام منتجات عضوية من المنطقة المحلية".

ولدى إقامتك في هذا الفندق، لن تحتاج إلى البحث عن المغامرة بعيداً، إذ أنك ستشعر أنك في "رحلة سفاري"، وفقاً لما قاله علاء الدين.

وسيشعل الشاطئ الرغبة بالاستمتاع بشتى الرياضات المائية مثل التجديف بالكاياك، والتجديف على الألواح، إضافةً إلى الغوص والصيد.

وأما للراغبين بالاسترخاء فقط، فيمكنهم قضاء الوقت في المنتجع الصحي، أو استكشاف روعة الحياة الحيوانية الواسعة في كلباء.

وتحيط بالفندق أشجار القرم التي تعد موطناً لتربية السلاحف، والعديد من الأنواع النادرة للطيور.