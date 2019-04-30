دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعيداً عن عالم الأزياء ومسابقات الجمال، قررت ملكة جمال الكون السابقة، بيا فورتزباخ، التغلب على خوفها من المرتفعات من خلال خوض تجربة القفز من طائرة في دبي.

ولكن كيف كانت ردة فعل ملكة جمال الكون أثناء خوض التجربة؟

شرحت فورتزباخ سبب قرارها المفاجئ في خوض التجربة، في صورة نشرتها على صفحة "انستغرام" الخاصة بها، إذ قالت إنها "لطالما كانت تخاف من الارتفاعات، وتتوتر على متن الطائرات"، إلا أنها استيقظت في يوم من الأيام وقررت كسر حاجز الخوف.

ولفتت ملكة جمال الكون السابقة، إلى أنها "لا تصدق" بأنها استطاعت خوض التجربة أخيراً، كما أثنت على قول الممثل الأمريكي الشهير، ويل سميث، الذي خاض التجربة سابقاً، قائلة: "كان ويل سميث على حق فيما قاله عندما خاض التجربة، لقد وضع الله الأشياء الأفضل في الحياة على الضفة المقابلة من الخوف".

ونشرت بيا فورتزباخ، التي حازت على لقب ملكة جمال الكون في عام 2015، فيديو للاستعدادات التي قامت بها قبل خوض تجربة القفز ومقطعاً آخر لها خلال خوض التجربة.

ويُذكر، أن ليلة تتويج ملكة الجمال الفيليبينية، لم يكن اعتيادياً، فقد أعلن مقدم الحفل عن تتويج ملكة جمال كولمبيا، أريادنا غوتيريز، بلقب ملكة جمال الكون قبل أن يعتذر أمام الجمهور عن ذكر الاسم الخطأ ويُعلن عن تتويج ملكة جمال الفلبين.