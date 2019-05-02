دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن العديد من السُياح يميلون إلى زيارة الأهرامات في مصر، بهدف التقاط الصور إلى جانبها.. ولكن، أليس غريباً أن تقرأ خبر تسلق أحد الأشخاص قمتها؟

وفي صور تداولها مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع "تويتر"، ظهر شاب وهو يحاول تسلق أحد أهرامات البلاد. وبحسب موقع وزارة الآثار المصرية، أوضح مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محي، أن شاباً مصرياً قد تسلق الهرم الأكبر للملك خوفو، صباح يوم الأربعاء.

وبعد دخوله كزائر عادي إلى منطقة الأهرامات الأثرية، توجه إلى مدخل الهرم خوفو، ومن ثم حاول التسلق وصعود إلى قمته. ورغم أن أفراد أمن الآثار وقوة من شرطة السياحة والآثار حاولت منعه، إلّا أن الشاب قاومهم وألقى عليهم الحجارة، ليتسلق هرباً إلى قمة الهرم.

ووفقاً لما نقله موقع وزارة الآثار، قام الشاب بـ"انتزاع الساري الخشبي الذي وُضع فوق قمة الهرم في العصر الحديث، لتوضيح ارتفاعه الأصلي"، ولكن قُبض عليه، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، ليتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.