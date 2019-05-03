موعد التتويج الملكي بتايلاند وتشجيع الحاضرين على ارتداء هذا اللون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ حوالي 7 عقود.. سيتم إجراء حفل تتويج تايلاند الملكي الأول في بانكوك بالفترة ما بين الـ 4 إلى الـ 6 من مايو/ أيّار، حيث سيتسلم الملك ماها فاجيرالونغكورن عرشه رسمياً.

وفي حال سؤالك عن مراسم التتويج، فستشمل مزيجاً من الطقوس الهندوسية والبوذية المقدسة، التي تعود إلى قرون مضت.

ورغم أن جزءاً كبيراً من التتويج الملكي سيحدث خلف أبواب قصر بانكوك الكبير، إلا أنه سيتم بثه على الهواء مباشرة، كما ستتواجد فرصة لمشاركة الجمهور في الاحتفالات. وبالطبع،تم تشجيع الجمهور على ارتداء اللون الأصفر، وذلك بمناسبة تتويج الملك راما العاشر.

وبالنسبة للعديد من التايلانديين، ستكون هذه فرصتهم الأولى لمشاهدة تتويج كهذا، حيث تولى الملك راما التاسع عرشه في العام 1950، ليكون بذلك أطول ملوك العالم حكماً قبل وفاته عام 2016.

وستقدم هيئة النقل الجماعي في بانكوك خدمات نقل مجانية للأشخاص الذين يخططون زيارة المنطقة، بدءاً من 2 مايو/ أيّار 2019، ليس ذلك فحسب، وإنما ستتوفر خدمات مجانية للقطارات والعبارات من 4 إلى 6 مايو/ أيّار.

وستقع جميع أنشطة التتويج في المدينة، وتحديداً بمنطقة راتاناكوسين. ويُشار إلى أن المنطقة تُعرف باسم "البلدة القديمة"، حيث تتميز بكونها وجهة شهيرة للسائحين، وذلك بسبب معالم الجذب التاريخية والمطاعم والفنادق والحانات.