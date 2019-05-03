دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لطالما تُفاجئنا مدينة دبي بأحدث التطورات التي تشهدها، خاصة على الصعيد المعماري، وذلك بهدف تأمين رفاهية السكان.. فبعيداً عن وحدات النقل المعلقة، ما الجديد الذي تسعى دبي إلى طرحه؟

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تتميز الحديقة المعلقة، وهي عبارة عن جسر جديد للمشاة، بإطلالة بانورامية لمدينة دبي، حيث يبلغ طولها 380 متراً وارتفاعها 60 متراً، كما تصل مساحتها إلى 3422 متراً مربعاً.

ويتسم الجسر بوجود بيئة خضراء على طول الجسر، ليس ذلك فحسب، وإنما تتواجد ممرات بمستويات مختلفة للجري وركوب الدراجات الهوائية. فلا تسنح لك فرصة رؤية دبي الحديثة فحسب، إذ بإمكانك رؤية المدينة القديمة أيضاً.

وبالطبع، تتواجد مساحات تجارية عديدة وبيئة مظللة، بحيث تشجع الأشخاص على ممارسة الأنشطة الصحية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى وجود أماكن مخصصة للاستراحة وإقامة فعاليات بتصاميم عصرية.

وبحسب ما نقلته وكالة "وام"، يُشار إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد مجموعة من المشاريع المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات، كانت منها نظام للنقل المعلق وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية الشيخ محمد للتطوير ضمن مختلف القطاعات التنموية.