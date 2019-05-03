ما هو البلد العربي الذي يفتتح رابع أطول جسر بحري بالعالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في خطة جديدة نحو تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035"، جاء افتتاح جسر الشيخ جابر، ليكون بذلك رابع أطول جسر بحري في العالم.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، من المنتظر أن يُساهم الجسر، الذي يربط بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية الجديدة، في النهضة السكنية والاستثمارية للمنطقة الشمالية من البلاد.

واستخدم المشروع أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً سيتم إدارته وتشغيله عبر نظام النقل الذكي، حيث سيجلب المزيد من الابتكارات والتطورات إلى البلاد.

ويُشار إلى أن أعمال تنفيذ المشروع قد بدأت الـ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، إذ سيختصر المسافة التي ستقطعها مركبات النقل من 104 كيلومتر إلى 37.5 كيلومتر.

تم بناء الجسر فوق أكثر من 1500 دعامة، كان قد بلغ عرض الواحدة منها حوالي 3 أمتار، كما ثبت بعضها على عمق 72 متراً في قاع البحر. وحرصاً على حماية البيئة البحرية، تم تطبيق أفضل التقنيات الإنشائية، وذلك مع الالتزام بالمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.

وأوضحت وكالة الأنباء أن المشروع "سيُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام في خطة التنمية، التي تسعى من خلالها البلاد إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط".

وذكرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، الدكتورة جنان رمضان، أن الشراكة مع كوريا الجنوبية تعكس "تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي، بحيث تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأخيراً، يحمل الجسر الجديد دلالات عديدة، منها دلالة التنمية والشوط الكبير الذي قطعته البلاد في هذا المجال بعد 9 سنوات من إطلاق أولى خططها، وذلك حسب ما نقله موقع الوكالة.