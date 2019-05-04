أردوغان يفتتح "أكبر مسجد" في تركيا والداعية الكويتي نبيل العوضي يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الكويتي، نبيل العوضي، عددا من الصور لـ"أكبر مسجد في تركيا" وافتتاحه من قبل الرئيس التركي، رجب ديب أردوغان، لافتا إلى "حق كل مسلم أن يفرح بتعمير بيوت الله".

جاء ذلك في تغريدة للعوضي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تشارك الكويت وغيرها من دول العالم حفل افتتاح أكبر مسجد جامع في تركيا والمسمى تشامليجا وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.."

وتابع العوضي قائلا إن المسجد يمتد على "مساحة 15 ألف متر مربع ويسع لنحو 63 ألف مصلي وله أربع مآذن شاهقة.. يحق لكل مسلم أن يفرح بتعمير بيوت الله".

ونشر أردوغان مقطع فيديو عن الافتتاح، وقال: " آمل من الله تعالى أن يعود جامع تشامليجا الكبير الذي نفتتحه رسميًا اليوم بالخير والسلام على إسطنبول وبلدنا والعالم الإسلامي كافة.. وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في تشييد هذا الصرح الشامخ وجعله أحد معالم مدينتنا".

ويذكر أن نبيل العوضي كان من بين مجموعة شخصيات كويتية سُحبت جنسياتهم بقرار من الحكومة العام 2014، قبل أن تعاد وتمنح حيث وجه حينها العوضي رسالة شكر لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، وعدد من المسؤولين الكويتيين الذين عموا على هذه القضية.