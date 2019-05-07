دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكنك الآن حجز إقامتك في "الجنة"، لكنها لن تكون رخيصة.

واُفتتح منتجع خاص فاخر يمتد عبر جزيرة في غرب الفلبين. ويوفر المنتجع شواطئ رملية بيضاء اللون، وفلل فاخرة، والعديد من وسائل الراحة. ولكن، مع سعر يصل إلى 100 ألف دولار في الليلة الواحدة، فإن جزيرة بانوا الخاصة، تعد إحدى أغلى الوجهات في العالم.

ويستفيد المنتجع من أشعة الشمس على مدار السنة، بفضل موقعه بالقرب من خط الإستواء. ويضم 6 فلل وأجنحة إضافية، مما يعني أن 48 شخصاً يمكنهم الإقامة في وقت واحد. لذلك، إذا كان لديك الكثير من الأصدقاء، فقد يكون من المفيد تقسيم الفاتورة بينكم.

ويحيط المنتجع بجزيرة بويرتو، في موقع هادئ قبالة ساحل بالاوان في الفلبين. وسيحتاج الضيوف الذين يتجهون لجزيرة بانوا الخاصة، إلى ركوب طائرة هليكوبتر أو طائرة مائية للوصول إلى المحطة النهائية.

وبمجرد الوصول، سيتمكن الضيوف من استكشاف الأرخبيل بالكامل، أو الاسترخاء في أرجوحة، أو احتساء مشروبات الكوكتيل في البار.

وتحتوي كل فيلا على مسبح لا متناهي خاص، وحوض استحمام ساخن، وسيوفر فريق من الطهاة الطعام والشراب. وتتضمن قائمة الطعام السمك الطازج والخضار الطازجة.

ويمكن للضيوف أيضاً مشاهدة بعض حيوانات الجزيرة، بما في ذلك السلاحف البحرية، وطيور التابون. ويتواجد في الموقع خبير في الحياة البرية.

وتشمل المرافق الأخرى ملعب تنس، وملعب غولف، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من القوارب. ويتوفر التزلج على الماء، والغوص، والإبحار، والتجديف بالكاياك. وبطبيعة الحال، فإن الشاطئ الرائع الذي يمتد حول الجزيرة يعد أيضاً نقطة جذب كبيرة للسياح.