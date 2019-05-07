هل تتخيلون رمضان من دون "القطايف"؟ تعرفوا إلى أصلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا يخلو أي بيت من القطايف في رمضان، فسواء كانت محشوة بالجوز أو الجبن، لهذا الطبق عشاق كثر، فما هو أصله؟

البعض يقول إنها تعود للعصر الأموي، إذ يعد الخليفة سليمان بن عبد الملك الأموي أول من تناولها في رمضان لاحتوائها على الكثير من السكر.

وفي رواية أخرى، كان الطهاة في العهد الفاطمي يتنافسون على تقديم أجمل ما تصنعه أيديهم للسلطان للحصول على رضاه، فقام أحدهم بصنع فطائر محشوة بالمكسرات وزينها بشكل جميل، ومن روعة لذتها تهافت عليها الحاضرون وهم "يقطفون" الحبات من بعضهم البعض، فأسماها صاحبها بالقطايف.

الرواية الأخيرة تقول إن أصل القطايف من الأندلس، حيث انتشرت في المدن العربية هناك، ومنها انتقلت إلى بلاد الشرق في العهد الإسلامي.

بصرف النظر عن أصلها، لا يمكن لأي منا تخيل رمضان من دون القطايف.