دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا ذهبت لزيارة نهر "كانو كريستاليس" في الفترة بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني، أي خلال الأشهر ذات الأجواء المعتدلة، فعندها ستكون شاهداً على أحد أجمل جوانب الطبيعة الأم.

ويقع هذا النهر، الذي يبلغ طوله 62.1 ميلاً في منتزه "Serranía de la Macarena" الوطني في كولومبيا، في مقاطعة تدعى ميتا، ويُعرف النهر باسم "نهر الألوان الخمسة".

و"قوس قزح السائل" هذا، كما يُطلق عليه أيضاً، هو إحدى العجائب الأكثر إثارةً للعالم الطبيعي في كولومبيا، وذلك بسبب ألوانه الزاهية.

وخلال فترة الأشهر القليلة التي تكون فيها الظروف مناسبة، يتلألأ قاع النهر باللون الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.

ومع أنه يمكن رؤية الألوان من منتصف مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول، إلا أنها أكثر وضوحاً خلال شهري يونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين الثاني.

وتنتج تلك الألوان من العملية التناسلية للنباتات المائية في النهر، والتي تُدعى "Macarenia clavigera".

وخلال مواسم الأمطار، يجري النهر بسرعة عالية، ما يعني أن أشعة الشمس لا تتمكن من الوصول إلى النباتات، وخلال موسم الجفاف، لا يوجد ما يكفي من المياه لازدهار النباتات.

ولا تحدث هذه الظاهرة في أي مكان آخر حول العالم، وتُعد المنطقة ذاتها نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، حيث تتلاقى جبال الأنديز، وأحواض الأمازون، ونهر أورينوكو.

ويتوافد مئات الآلاف من السياح لمشاهدة منظر النهر سنوياً، ما أثار المخاوف بين العلماء الذين اعتقدوا أن النهر قد يكون مهدداً بسبب السياحة المفرطة.

ولكن، يقول رئيس "ProColombia"، وهو مجلس السياحة في البلاد، فلافيا سانتورو، إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنطقة، إذ قال لـCNN: "لقد قيدنا تطوير البنية السياحية بشدة".

وتشهد كولومبيا طفرة سياحية، إذ شهدت البلاد نمواً في أعداد الزوار بنسبة 38% بين عامي 2017 و2018، وفقاً لأرقام وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

ورغم سهولة زيارة النهر بدون الاضطرار إلى الحجز عبر الوكالة، إلا أنه لا يمكنك الزيارة بدون مرشد سياحي مرخص من الحكومة.

كما أن هناك حد أقصى لعدد الزوار المسموح به يومياً.