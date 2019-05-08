مصر بعيون جديدة... وزارة السياحة المصرية تطلق حملة عالمية عبر CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت وزارة السياحة المصرية شراكة موسعة بالتعاون مع شبكة CNN العالمية عبر حملة سياحية عالمية تهدف إلى تقديم مصر بمفهومها الحديث عبر مختلف المنصات التلفزيونية، والرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

الشراكة الجديدة بين الذراع التجاري لشبكة CNN العالمية ووزارة السياحة المصرية تتضمن عمل الطرفين معا في هذا المشروع الموسع، الذي سينطلق في مايو/ أيار الجاري، لتوفير المحتوى المتميز للجمهور المستهدف حول العالم.

الهدف الأساسي من الحملة هو الاستمرار في دفع النمو السياحي وتطويره، وتسليط الضوء على ميزات مصر الجميلة والوجهات السياحية الكثيرة الموجودة فيها، إضافة إلى الدفء وحسن الضيافة الذي يشتهر به أهلها.

وقد صممت هذه الحملة لنشر رؤية وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط في تطوير قطاع سياحي مستدام، ومساعدة مصر على زيادة عدد زوارها، كما نص على ذلك برنامج تطوير السياحة المصرية. وتأتي هذه الشراكة في عام مهم للغاية، فمصر تستضيف هذا العام كأس الأمم الأفريقية، كما تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2020.

وتركز الحملة على شبكة CNN على قطاعات مختلفة من الجمهور المستهدف بدءا من العائلات، مرورا بالاستقلاليين الباحثين عن المختلف، وصولا إلى رجال الأعمال المسافرين، وتتركز هذه القطاعات في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط. وستغذي هذه الحملة الاهتمام الكبير بمحتوى شبكة CNN في قطاع السياحة، فـ66٪ من الجمهور المستهدف مهتم بالسياحة، و50٪ منهم يسافرون كل عام.*

ويعتبر الابتكار جزءا مهما من هذه الشراكة، من خلال توظيف القدرات المتطورة للبيانات في شبكة CNN، والتطلعات للوصول إلى الجمهور المستهدف. وستستفيد شبكة CNN من مجموع قنواتها التلفزيونية، إضافة إلى مواقعها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تستعرض المناطق الجاذبة في مصر، وثقافتها، وحياة الناس فيها، من خلال إعلانات تلفزيونية، والدعاية المحلية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المستهدِفة، من خلال استخدام تقنية Turner Launchpad للوصول إلى الجمهور.

ولزيادة التفاعل مع جمهور CNN، سيتم وضع الإعلانات الخاصة بالحملة إلى جانب محتوى مشابه لها، مثل صفحة CNN السياحية على المنصات الرقمية، وذلك باستخدام البيانات المباشرة للوصول إلى قطاعات محددة من الجمهور، والتفاعل معه خصوصا الجزء المهتم منه بالمحتوى السياحي عن مصر. الالتزام المستمر الذي تبديه CNN في تغطية القصص المتنوعة حول الوجهات العالمية سيتواصل بمجموعة من البرامج الملهمة المقدمة على تلفزيون CNN ومنصاتها الرقمية مثل Destination Egypt، والذي يستكشف بعضا من عجائب مصر بشكل جديد، وبرنامج #MyEgypt والذي يقدم مصر من خلال سائحين على دراية بأسرار البلد، وبرنامج Cairo POV، والذي يركز على الطريقة التي يبحث فيها الشباب عن التجارب المحلية السياحية في مغامراتهم.

وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، فقالت: "التنويع في أدوات التسويق والمنصات الإعلامية، وهو جزء مهم من برنامج تطوير السياحة المصرية، يساهم في تغير طريقة التعبير في هذا المجال. المزج بين جمال مصر والدفء الذي يتمتع به المصريون هو أساس النمو الكبير في قطاع السياحة ببلادنا".

وتابعت بالقول: "هناك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، ولهذا عقدنا هذه الشراكة مع CNN عبر منصاتها المتعددة، لتبلغ ذروتها في الأوقات التي يزيد فيها الاهتمام بهذا المحتوى، لتسليط الضوء على كل ما يمكن أن تقدمه مصر للعالم. ومن خلال العمل مع CNN، نحن على ثقة أننا نقدم بلدنا لجمهور متفاعل وواسع وقادر على السفر إلى أماكن جديدة. فضلا عن أننا قادرون على تطوير هذا القطاع مستقبلا، والذي يعد جزءا من الإرث الذي نملكه بكل ما فيه من تاريخ وحضارة في زمن العولمة".

من جانبها، قالت كاثي إيبال، نائب الرئيس لخدمات CNN التجارية: "نشعر بالسعادة لإقامة علاقة طويلة الأمد مع شريك مهم في مجال الابتكار". وتابعت بالقول: "هذه الشراكة الجديدة تأخذ عملنا في مجال العلامات التجارية مع وزارة السياحة المصرية إلى مستوى جديد يعمل على الاستفادة من التأثير الإيجابي لمنصات CNN، ومحتواها والتقنيات المستخدمة، لنعمل جاهدين على إطلاع العالم على جمال مصر والهوية الثقافية لشعبها . نتطلع للعمل مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وفريقها للوصول بهذه الحملة إلى أهدافنا".

* غلوبال ويب اندكس (GWI) الربع الرابع 2017 – الربع الثالث 2018 (39 سوقا)