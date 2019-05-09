10 وجهات ساحرة..ما زالت "عذراء" سياحياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما تتوجه الأنظار نحو الدول الأكثر اكتظاظاً بالسياح، أثناء اختيار الوجهة المثالية لقضاء إجازتك، ولكن هذا قد يعرقل أيضاً خططك لقضاء رحلة هادئة وبعيدة عن الازدحام والصخب المعتاد، ولكن ماذا لو اخترت الدول التي لا يزورها السياح بشكل كبير؟

وفي العام 2017، وصل ما يقارب 87 مليون سائح إلى فرنسا، بينما توجه حوالي 2000 شخص فقط إلى دولة توفالو، في جنوب المحيط الهادئ، حيث بإمكانك التمتع بجمال الشاطئ وهدوء الجزيرة.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تحمل اللائحة التي أصدرتها، أسماء بعض البلدان الأقل زيارة، والتي بإمكانك التمتع بجمال طبيعتها، أو حضارتها، وتاريخها.

إليك أسماء بعض هذه الدول:

توفالو:

بإمكانك أن تتمتع بجمال الجزر الصغيرة في هذه الدولة النائية، فبالرغم من أنها غير معروفة بشكل كبير في عالم الوجهات السياحية، إلا أن المسافرين إليها بإمكانهم التمتع برمال الجزر الهادئة دون أي إزعاج، كما يستطيعون مشاهدة الأسماك الطائرة أو الغوص بين الشعاب المرجانية.

كيريباتي:

رغم أنها غير مكتظة بالسياح، إلا أن المتجهين إليها يحصلون على ضيافة تقليدية غنية، كما أنه بإمكانهم التعرف إلى تقاليد الرقص الشعبي، أو الاستماع إلى بعض ألحان الطبول، أثناء تناول الوجبات التقليدية.

نييوي:

يختلف هذا البلد عن غيره من البلدان، التي قد تتجه إليها للتمتع بجمال الطبيعة الخلابة، فإن قررت التوجه إلى إحدى جزر هذه الدولة، بين شهري يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، فبإمكانك الاستماع إلى أصوات الحيتان المهاجرة إلى المنطقة، أو السباحة معها برفقة مرشدين محترفين.

جزر القمر:

تتمركز هذه الجزر بين مدغشقر وموزمبيق، حيث تتميز بالشواطئ ذات المياه الصافية والشاحبة، والتي تجذب المسافرين إلى سيشل، كما يستطيع المسافرون أن يتمتعوا برائحة النباتات العطرة.

جيبوتي:

بعيداً عن النشاطات الاعتيادية التي يستطيع السياح القيام بها خلال رحلاتهم، فبإمكان المتجهين إلى جيبوتي رؤية طيور النحام والشواطئ البيضاء.

سيراليون:

لمحبي الشواطئ وأشعة الشمس، تعتبر سيراليون وشواطئها، من ضمن الوجهات التي لا يجب تفويتها، إذ بإمكانك التمتع بهذه الأجواء، ورؤية سلاحف البحر.

مولدوفا:

لمحبي تذوق أنواع النبيذ المختلفة، بإمكانكم التوجه إلى جمهورية مولدوفا، التي اعتادت على تصنيع النبيذ منذ آلاف السنين، باستخدام خليط من العنب الأوروبي والمحلي.

إريتريا:

تتمتع هذه الدولة بجمال طبيعي خلاب، حيث يستطيع السائح فيها التمتع بنشطات مختلفة مثل الغوص، أو تذوق المأكولات الشعبية المختلفة والمتنوعة، أو التعرف على الأساليب المعمارية التجديدية.

فانواتو:

رغم جمال رمال هذه المنطقة وأشجارها، إلا أنها تحمل بين جمالها وهدوئها شيئاً من الخطر، إذ يعد بركان جبل ياصور من ضمن البراكين الأكثر نشاطاً في العالم.

دومينيكا:

عادة ما تجذب هذه الجزيرة العديد من محبي المغامرات، بسبب براكينها النشطة، فبإمكان محبي الرياضة، المشي أو التنزه لمسافات طويلة بين أميال من التضاريس الوعرة وشديدة الانحدار.