مشروب التمر الهندي في رمضان..من أقدم الحضارات إلى مائدتنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمر هندي، أو العرديب، أو الحومر، هو نوع نباتي من الفصيلة البقولية، هو من بين المشروبات الأكثر شهرة في شهر رمضان.

وتنمو شجرة التمر الهندي في الأماكن الاستوائية والمناطق المدارية في جنوب آسيا وأفريقيا.

وتنتج شجرة التمر الهندي فاكهة تشبه القرنة تحتوي على لب صالح للأكل يستخدم في الأطعمة حول العالم.

أما الاستخدامات الأخرى لللب فتشمل الطب التقليدي وتلميع المعادن. وتُستخدم الأوراق الصغيرة في المطبخ الهندي، وخاصة في ولايتي أندرا براديش وتيلانجانا.

وبسبب استخدامات التمر الهندي المتعددة ، فإن أشجاره تُزرع في جميع أنحاء العالم في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

وعندما تُجمع الثمار تُزال قشورها الصلبة، ثم تُعجن على شكل كتل سمراء اللون

ويُحضر التمر الهندي بعد تفريغه من البذور بنقعه في الماء المغلي، ثم يُصفى ويضاف إليه قليل من السكر.

واُستُخدم التمر الهندي في العديد من الحضارات القديمة في مجالي الطب والطهي، وخصوصاً أنه يحتوي على: