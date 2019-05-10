قرية فرنسية تمنح مكافأة مالية لمن يفك أحجية هذه الصخرة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي حل الألغاز والأحجيات، فلا تفوت فرصة خوض مغامرة جديدة بفك لغز النقش الغامض على إحدى الصخور خارج قرية "Plougastel-Daoulas" الفرنسية.

أعلنت قرية "Plougastel-Daoulas"، عن مكافأة مالية، بقيمة 2240 دولار، لأي شخص يستطيع حل اللغز، وذلك بعد أن عجز خبراء عن فك لغز النقش الموجود على صخرة، من المرجح أن يبلغ عمرها قروناً، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ويتألف النقش من أحرف ورموز، أحدها على شكل مركب شراعي. وقال عمدة القرية، دومينيك كاب، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن لغة النقش "لم تحدد بعد"، مضيفاً: "هناك من يقول لنا إنها اللغة الباسكية، بينما يقول آخرون إنها لغة البريتانية القديمة".

وزار العديد من الأكاديميين المحليين موقع الصخرة منذ اكتشفاها، قبل 3 أو 4 سنوات، إلا أنه لم يستطع أحد بعد أن يفك اللغز، بحسب ما قاله عمدة المدينة. وبدوره قال، ميشال بوغام، مستشار البلدية الذي يشرف على التراث المحلي، إن الصخرة تحمل نقوشاً "لكلمات عديدة" وأحرف من الأبجدية الفرنسية، ولكنهم غير قادرون على قراءتها أو تحليلها بعد.

ونقش أيضاً على الصخرة تاريخ 1786 و1787، حيث لفت مسؤول محلي يقود الحملة، فيرونيك ماركل، لوكالة فرانس برس، إن التواريخ "تتوافق إلى حد ما" مع تاريخ بناء الحصون وبطاريات المدفعية وقلعة "Corbeau" المجاورة، والتي بنيت لحماية ميناء مدينة بريست القريبة.

ومن المتوقع أن يختار مجموعة من الحكام، التفسير الأقرب للنقوش، بعد أن يقدم الجمهور اقتراحاته، ليمنح الفائز قيمة المكافأة المالية.