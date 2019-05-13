دبي تتصدر المرتبة الأولى في فئة صور الأزواج على "إنستغرام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بات العديد من الأشخاص يعتمدون على موقع "إنستغرام" لدى البحث عن وجهات تستحق الزيارة، فمن منا يمكنه الابتعاد عن هذه المنصة عند التفكير بعطلتنا القادمة؟ ولذلك، أطلقت الشركة المختصة في قطاع السفر، "Hoppa"، تقريراً يضم قائمة بأفضل مدن العالم على "إنستغرام".

وبمناسبة اقتراب عيد ميلاد "انستغرام" التاسع، قررت شركة "Hoppa" البحث عن أكثر الوجهات شعبية على المنصة.

وتفوقت مدينة لندن على باريس لتحصل على المركز الأول ضمن قائمة المدن التي تصدرت صورها تطبيق "إنستغرام"، إذ تجاوز عدد "الهاشتاغات" للمدينة 110 ملايين.

وأصبحت باريس في المرتبة الثانية، بينما تلتها مدينة نيويورك، ثم دبي، إذ بلغ عدد "الهاشتاغات" للمدينة قرابة 80 مليون.

ورغم أنها احتلت المرتبة الرابعة في اللائحة السابقة، إلا أن دبي احتلت المركز الأول في لائحة المدن الأكثر شعبية لصور الأزواج، وتغلبت بذلك على باريس التي احتلت المرتبة الأولى سابقاً، وفقاً للتقرير.

واحتلت مدينة مومباي الهندية المرتبة الثانية، بينما تراجعت باريس إلى المرتبة الثالثة، لتتبعها لندن في المرتبة الرابعة.

وأما في لائحة المواقع الأكثر شعبية لالتقاط صور الـ"سيلفي"، فقد احتلت العاصمة الألمانية، برلين، المرتبة الأولى، متفوقةً بذلك على لندن التي تراجعت إلى المرتبة السابعة هذا العام.

واحتلت مدينة شانغهاي الصينية المرتبة الثانية في اللائحة، لتتبعها العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، في المرتبة الثالثة.

ويُعد الطعام من أكثر الفئات شعبيةً على "إنستغرام"، وفقاً لما ذكره التقرير، ومع أن غالبية صور الأطعمة الشهية أتت من مدينة فوكيت التايلاندية سابقاً، ولكن غالبيتها أتت من العاصمة اليابانية، طوكيو، في هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن المطبخ الآسيوي لا يزال يهيمن على الأماكن العشرة الأولى في اللائحة الخاصة بالطعام.

وتصدرت مدينة سانتياغو في تشيلي لائحة الوجهات الأكثر شعبية على "إنستغرام" من ناحية صور المناظر.

أما المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو فقد تصدرّت المرتبة الأولى من ناحية المنشورات الموحية جنسياً على "إنستغرام".