تسمح لك هذه الجزيرة الإيطالية باسترجاع كلفة فندقك في حال هطول المطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أنه ليس هناك ما يمكن فعله لضمان الطقس المثالي خلال موسم العطلات، إلا أن لجزيرة إلبا الإيطالية، التي تُعرف بكونها المكان الذي نُفي إليه نابليون في نهاية حياته، برنامج جديد يُسمى "Elba No Rain". وخلاله، يستطيع الضيوف استرجاع كلفة مكوثهم في الفندق في حال هطول المطر خلال تواجدهم في الجزيرة في مايو/أيار.

وذكر موقع السياحة الرسمي لجزيرة إلبا أن "الإقامة الليلية ستكون مجانية عندما يكون هناك هطول لأكثر من ساعتين بين الساعة الـ10 صباحاً إلى الـ8 مساءً".

وللتأهل لهذه الصفقة، يجب على الضيوف أن يكونوا مقيمين في واحد من النزل التي تشتمل عليها قائمة النزل المحلية المعتمدة ومنازل الضيافة المشاركة في البرنامج.

وقال منسق الرحلات السياحية في الجزيرة، كلوديو ديلا لوسيا، عبر البريد الإلكتروني: "يخبرنا منسقو الرحلات أن توقعات الطقس التي تشير إلى عطلة نهاية أسبوع ماطرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الحجوزات والحضور بنسبة تتجاوز 20%".

وأضاف المنسق: "ترغب مبادرة ElbaNoRain# أن تكون تأكيداً ملموساً للضيوف أنهم لا يزالوا يستطيعون الاستمتاع بكل ما تقدمه الجزيرة بدون دفع يورو مقابل الإقامة، وذلك في الحالات النادرة جداً من الأيام ذات المطر المستمر".

وينحصر الشهر التجريبي على شهر مايو/أيار، ولكن، بسبب الاشتراكات العديدة، قال المنسق إنهم يفكرون في تطبيقه خلال فصل الخريف أيضاً.

ويتميز الطقس في جزيرة إلبا بكونه أكثر برودة خلال مايو/أيار، وخلاله، تكون الجزيرة أقل ازدحاماً بشكل عام مما تكون عليه خلال ذروة فصل الصيف.

والجزيرة ذات شعبية بين سكان إيطاليا، الذين يتوافدون إليها في أغسطس/آب.

وتقع جزيرة إلبا قبالة ساحل توسكانا، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق الإيطالية السياحية شعبيةً في "البحر الليغوري"، بشرق جزيرة كورسيكا.

ولذلك، ما الذي يستطيع أن يستمتع به المرء أثناء فترة الطقس الرائع؟ إن الجزيرة محبوبة لشواطئها.

ولكن، من المهم أيضاً زيارة المكان الذي عاش فيها نابليون في المنفى، إضافةً إلى استكشاف تاريخ التعدين الخاص بالجزيرة، وآثارها القديمة التي تعود بعضها إلى العصر الإتروسكاني.